En los sucesivos gobiernos pos dictadura, la seguridad ha ido en decadencia. Y es que cada año, los barones de la droga ganan más terreno. Se han ensayado diversos programas, pero nada cambia. Por el contrario, el problema se agudiza más. No hay un solo día que no se registre un crimen y todos saben que los miembros de estas bandas tienen sus reglas que aplican a su manera. En pocas palabras, tienen un sistema paralelo que deja en ridículo a las autoridades oficiales. Lo extremo fue que se metieron a un colegio y acribillaron a un estudiante. ¿Qué espera el Gobierno para aplicar la mano dura? Se le puede criticar al presidente Bukele de cualquier cosa en El Salvador, pero de lo que se le aplaude es por su acción firme contra las bandas que llegaron al extremo de controlar barrios enteros y cobrar impuestos a empresarios altos medios y pequeños. ¿Es eso lo que queremos en Panamá? Aquí hay que actuar con mano firme como lo hizo Bukele en El Salvador y poner a buen recaudo a todas esas personas que están aterrorizando a la sociedad. Y no se trata de “crímenes aislados entre bandas”, porque eventualmente van a controlar territorios al margen de las autoridades oficiales. Hay que ponerle un alto a estas bandas que crecen y se fortalecen. Seguir mirando para otro lado es seguir en el error. ¡Así de simple!