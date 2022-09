Si bien Panamá está en una posición muy buena en comparación con otros países sobre su seguridad, no quiere decir que debemos descuidarla y dejarla caer a niveles preocupantes. Los aldabonazos que nos dan los asesinatos en escuelas o restaurantes, y a plena luz del día, nos indican que la cosa empieza a preocupar. Paralelo a esta creciente inseguridad, internamente en la Policía hay baja moral. Y es que hay quienes están en una nube privilegiada y otros no. No es un solo policía el que se queja por estos problemas, sino muchos. Jubilaciones especiales para unos cuantos, cuando la tropa es la que tiene que poner el pecho. Otros que solo quieren decomisar droga y no quieren ir a perseguir delincuentes comunes que acechan a la población, porque con los decomisos son recompensados y por los casos comunes no. Si hay algo que hacer en la Policía es levantar la moral, porque una institución vital para el país no puede seguir funcionando con la autoestima baja de sus tropas. Los méritos son importantes y hay que respetarlos, pero desde hace años esto cambió y funciona el amiguismo. El gobierno tiene el deber de reestructurar la Policía y hacerla un cuerpo verdaderamente efectivo, donde los méritos y la moral siempre se respeten. ¡Así de simple!