Para que un país funcione, la justicia es parte esencial. Y en esa vía, la justicia tiene que ser imparcial y, sobre todo, justa. En los últimos años, Panamá ha sufrido un deterioro en la justicia. Por un lado, jueces que respondían al poder político de turno, y por el otro, por el “linchamiento mediático”, lo que ha terminado torciendo el sistema. Hemos vivido un período donde los jueces son presionados, al extremo que si no fallan como el poder mediático quiere, inmediatamente son expuestos públicamente. Pero no solamente eso. Está el poder que muñequea la justicia a su antojo. Los jueces tienen que tener libertad para actuar y deben ser lo suficientemente íntegros y tener una gran fortaleza para no caer en las tentaciones de los corruptores, ni ser presa del qué dirán mediático. Muchos casos de alto perfil se han ventilado y muchos de estos han quedado en nada, porque la justicia se ha vendido al mejor postor. Pero también hay muchos casos que son totalmente políticos y se le ha causado gran daño a los afectados. Por fortuna, el sistema judicial está siendo renovado y las decisiones, gusten o no, se están tomando en derecho. Es lo que cabe y es lo que debe hacerse, por eso necesitamos jueces con firmeza y determinación, y que solo fallen en derecho y de forma justa. ¡Así de simple!