La Policía tendrá que hacer más que decirnos que los crímenes que ocurren a diario son “hechos aislados”, porque ya los cometen a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero ya no son solo los asesinatos por sicarios; ahora también son los asaltos a bancos y joyerías. Los ladrones, ingeniosos, siempre coronan sus actos. La lógica lleva a concluir que la Policía está más dedicada a poner boletas que a cuidar a la población, que está más por anunciar la cantidad de droga que incauta que por proteger a los comercios. Los hechos son reales. En el término de ocho semanas han perpetrado seis asaltos, cuatro a bancos y dos joyerías, que han significado pérdidas de miles de dólares y por fortuna, no de vidas humanas. Mientras los gurús policiales se unen para proteger sus jubilaciones especiales, que al resto de la población avergüenzan, poco o nada hacen para frenar esta ola de asaltos y asesinatos que se produce en el país. Prácticamente, estamos en manos de gente que se cuida entre ella y no está para lo que se le paga, salvo las excepciones en la tropa, que está descuidada y desmotivada. Si hay algo que mejorar en este Gobierno, es el problema de la inseguridad. Hay un problema y no se trata de hechos aislados. Seguir como el avestruz es seguir en el error. ¡Así de simple!