Los problemas constantes en cada país latinoamericano parece que se hace casi imposible una estrategia común como lo han logrado los países europeos. Pero al margen de la división interna en cada país, es necesario realinear las cosas y fomentar el comercio y el intercambio entre naciones, en lugar de buscar por otros lados.

América Latina tiene más de 20 millones de kilómetros cuadrados, es 13.5 por ciento la superficie del Planeta, tiene una gran diversidad biológica y geográfica y una población que llega a casi los 700 millones de habitantes. Se requiere, eso sí, de un liderazgo regional que fomente la integración. Desde México hasta Brasil, la diversidad y riqueza es inmensa y por décadas nos hemos centrado en hacer comercio con Europa, Estados Unidos y más recientemente con China. Pero América Latina tiene que fomentar su propio desarrollo y mirar internamente primero, porque hacer lo que venimos haciendo no ha dado resultado. Otros son los países que se han desarrollado y nosotros estamos igual o peor. Esta estrategia en común pasa por un liderazgo regional que hoy no existe, pero no significa que no lo podamos alcanzar. Urge ese liderazgo regional y no estaría mal que surgiera ahora que se renuevan los presidentes en los diversos países, al menos que sigamos viendo solo nuestra pequeña parcela. ¡Así de simple!