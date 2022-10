La decisión del Tribunal Electoral (TE) de suspender la aplicación para la recolección de firmas es lo correcto. Y no se trata de que haya falla en él, sino de resguardar la confianza del propio Tribunal Electoral. Desde el primer día de la denuncia, el TE debió tomar esta decisión, pero demoró la medida y se vio obligado a hacerlo por la presión en crecimiento. El TE tiene que ser una institución que genere mucha confianza a la sociedad, pero, por desgracia, ha ido perdiendo su credibilidad frente a la ciudadanía. Con la escogencia de un nuevo magistrado, el TE debe emprender un proceso de acercamiento con la sociedad. Y es que a lo largo de los años, el TE ha logrado que se le dé más poder hasta para inmiscuirse en la democracia interna de los partidos políticos, lo que termina erosionando más su credibilidad. No hay que olvidar que el soberano es el pueblo y es el que tiene la última palabra. El 2024 ya está en la carrera electoral y la institución debe ir granjeándose más respeto, en lugar de ir perdiendo confianza. Bien por la decisión de auditar las firmas que ya están acreditadas a cada candidato por la libre postulación, pero debe hacerlo de forma rápida y eficaz para que no haya dudas. De esta institución depende la estabilidad política del país y de la propia sociedad. ¡Así de simple!