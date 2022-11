Mucha gente cuestiona el nivel educativo público del país y tiene razón. Esto ha conllevado a que los padres de familia inviertan en la educación de sus hijos en escuelas privadas. Aparte de gastar ese dinero, lo triste es que en muchas de estas escuelas privadas, la educación que reciben no es diferente a la que recibirían en las escuelas públicas. En pocas palabras, hay cantidades de escuelas privadas que tampoco ofrecen una educación de calidad. Por el otro lado, hay escuelas privadas que sí tienen educación de primer mundo, pero los padres se ven en la obligación de enviarlos a universidades extranjeras, porque no hay en Panamá una educación superior acorde con la educación que han recibido sus hijos. Pero el círculo no termina allí, ya que a la hora de graduarse, sus hijos no retornan, porque el país no les ofrece las condiciones laborales propias de su educación. Este círculo vicioso hay que romperlo y crear las condiciones necesarias para traer de vuelta a ese talento nacional. Y todos salimos ganando, porque si tenemos a nuestros mejores talentos atendiendo nuestras instituciones públicas y privadas, podremos aspirar a tener un país desarrollado. Hay que trabajar en crear esas condiciones, para generar riqueza y oportunidades. Debemos dejar de hablar de subsidios y “apoyo a los más necesitados”; debemos hablar de cómo hacer de Panamá el mejor país del mundo para trabajar y generar bienestar. ¡Así de simple!