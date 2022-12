“¿Por qué no empezar con una papeleta en que diga sí o no a la Constituyente?, de manera que se obligue al próximo Gobierno a convocarla, [...]”

Panamá ha emprendido proyectos de país a lo largo de su historia. La independencia de España, la separación de Colombia, la recuperación de la zona del Canal. Más reciente, el proyecto de ampliación del Canal. Pero en el horizonte no hay un plan país que nos una en una meta en común. Hay muchísimos diagnósticos sobre los problemas que enfrentamos los panameños, pero lejos de ayudar a solucionarlos, se utilizan como municiones para atacar al enemigo político o económico. Hay decenas de precandidatos presidenciales, pero ninguno habla sobre el futuro, su imagen objetivo y cómo serían los pasos para lograrlo. ¿Qué opinan sobre destaponar Darién y por qué? ¿Cuál es su opinión sobre la economía transitista que mantenemos hace décadas? ¿Cuál es su plan para que aquí haya educación de calidad? Ya los diagnósticos están, lo que necesitamos son soluciones. Necesitamos un plan país que nos catapulte por los próximos 50 años. Y no se trata de echar culpas, sino de solucionar. El problema es de la sociedad y como sociedad debemos buscar la solución. ¿Por qué no empezar con una papeleta en que diga sí o no a la Constituyente?, de manera que se obligue al próximo Gobierno a convocarla, si el resultado es positivo. Lo que no debemos es seguir como “arrieras sin pestañas”. ¡Así de simple!