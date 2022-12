El deporte de pasiones

Ayer terminó el Mundial y Argentina levantó la copa. Pero la sentencia a muerte del colega futbolista Amir, no puede quedar sin el apoyo del mundo

El último mes, el fútbol ha sido protagonista con el Mundial que se definió ayer en Catar. Muchas caras tristes y muchas de alegrías; pero también de coraje y dedicación y, sobre todo, de valentía, como la del jugador iraní Amir Nasr-Azadani, de 26 años, quien está condenado a muerte, acusado de un delito conocido como 'miharebeh', que traducido significa 'enemistad con Dios'. Se trata de una condena repugnante, porque Amir se alzó a cuestionar el asesinato de la joven Mahsa Amini, de 22 años que en septiembre de este año fue arrestada junto a su familia en las calles de Teherán por la Policía de la Moral. A Mahsa la acusaron de no estar vestida cómo indican las normas: tenía el hiyab mal colocado. La brutal y absurda golpiza que le dieron le causó la muerte, después de varios días de estar en coma y haberle negado atención médica. Ayer terminó el Mundial y Argentina levantó la copa. Pero la sentencia a muerte del colega futbolista Amir, no puede quedar sin el apoyo del mundo del fútbol, de Messi, Mbappe o Di María. El mundo del fútbol, ese deporte que levanta pasiones, debe volcarse en la defensa de la vida, del futbolista Amir, quien está defendiendo a las mujeres de su pueblo, a las mujeres del mundo, por rebelarse ante absurda Policía de la Moral que está estancada en la época de la barbarie, por más que esto se alegue que es parte de una cultura. Es un salvajismo y la humanidad no lo debe permitir. ¡Así de simple!