La inseguridad ya es un problema y lo hemos advertido desde hace meses. No se trata solo de gritar a los cuatro vientos que aquí estamos capturando tanta cantidad de drogas y minimizar los crímenes diciendo que se trata de “hechos aislados y rivalidad entre bandas”. De lo que se trata es que esas rivalidades están permeando y afectando a toda la sociedad. Ya matan en un centro comercial, en un restaurante o en la entrada de un edificio de residencias. Lo que ocurrió en la cárcel La Nueva Joya es sinónimo del irrespeto que sienten las bandas de narcotraficantes por as autoridades. ¿Cómo entró una ametralladora al penal? Lógico que hay penetración de la propia autoridad policial. Lo que urge es una reingeniería total de los estamentos de seguridad y limpiarlos de los malos agentes; no importa el rango, porque una o dos o tres manzanas podridas terminan dañando todo el costal. No podemos permitir que las bandas de narcotraficantes sigan tomándose nuestras calles y que causen pánico a la población. Hay que actuar con mano dura, urgente y sin remordimientos. Por los lados de El Salvador ya nos restriegan que ese es el país más seguro del mundo, título que nos enorgullecía antes a los panameños. Hay que actuar ya y con mano dura. ¡Así de simple!