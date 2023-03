Algo en común

La campaña política sirve a la sociedad para escuchar diversas opiniones sobre cuestiones en común. Pero ¿qué es lo común en esta campaña panameña? Quizás sea el tema de la corrupción, la desigualdad, la educación. Sí, pero hasta ahora no hay propuestas convincentes de qué hacer, más que el ataque que genera división y desconfianza. ¿Cómo hemos llegado a este momento donde la juventud no sabe por quién votar? Entramos en una etapa donde la decepción por las propuestas políticas es lo común. Es hora, entonces, de que los políticos den un golpe de timón y empiecen a hablarle a esa parte de la sociedad, la juventud, sobre cómo visualizan el futuro de Panamá. Y no se trata de descalificar a nadie, de lo que se trata es de que cambien el discurso, porque una población grande que representan los jóvenes necesita conocer propuestas que impactarán su futuro. Seguir martillando con lo malo que ya todos conocemos es un error. Necesitamos propuestas convincentes sobre lo que piensan, por ejemplo, de las pensiones en 25 o 35 años o de la productividad... Se trata de una visión a futuro y no cortoplacista por el próximo quinquenio. Seguir pensando solo en el poder, es seguir en el error. ¡Así de simple!