Reivindicar la palabra escrita

¿Cómo sería un mundo sin la lectura? Cada obra es un universo, y ensancha el de quien lo lee. Si no existieran los libros no se hubiese conocido el significado de las cosas, la historia, conceptos como amor, tristeza, felicidad, dolor, triunfo, sueño, deseo, odio, trabajo o aventura. Las frases de nuestra lengua se perderían. Es notorio que la palabra escrita ha iluminado, ha sacudido, ha influenciado a las sociedades. Almudena Grandes decía que había aprendido muchas más cosas en los libros que en la vida misma, por ello reforzar la lectura e inyectar la importancia de la comprensión lectora, desde pequeños, es esencial para crear generaciones formadas y con sentido crítico. Ante esta premisa hay cifras que alarman: la Cciap reveló en 2022 que 6 de cada 10 niños en tercer grado en Panamá no logran el nivel mínimo de competencia en lectura. Por ello es urgente entender que la necesidad de leer es cultural, y no instintiva como comer, beber y dormir. Si los niños no desarrollan correctamente el lenguaje y se forman como lectores -en un mundo donde impera la digitalización y los falsos discursos-, tendremos adultos sin creatividad, inseguros, sin poder de discernimiento, ignorantes, zombies y por ende menos libres. La escritora panameña Consuelo Tomás dijo a este diario una vez que un mundo sin lectura sería “como una persona con alzhéimer avanzado”, una analogía que invita a reflexionar. Se necesita más lectura y menos cliqueo. Se necesita más luz de mesa de noche alumbrando páginas y menos led de pantallas. Hay que recordar que somos lo que hemos leído.