Las sociedades que logran su desarrollo, tienen en común un derecho fundamental: ¡La libertad de expresión! Y es que en un país donde no hay libertad de expresión hay dictadura. Quienes defienden regímenes como Cuba, Venezuela o Nicaragua, descuidan que mientras no haya libertad de expresión, esos pueblos seguirán sumidos en la pobreza, el hambre y la desesperanza, por más que culpen al imperio de sus calamidades. Panamá goza de libertad de expresión, pero raya al extremo contrario. El irrespeto se abre paso, la información malintencionada es ponzoñosa y el seudoperiodismo mancha reputaciones para defender intereses. Es la otra realidad que los panameños tienen que analizar, porque al paso que vamos con la siembra de odio, desconfianza y pesimismo, nuestra sociedad podría perder este derecho tan especial e importante como la libertad de expresión. La crítica malsana, las informaciones tergiversadas y la corrupción generalizada, conducen al hastío y no es de extrañar que surja el salvador que lo primero que coarta es la libertad de expresión, so pretexto de mantener el orden y de eso tenemos ejemplos claros muy cerca. Hoy, celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión; conservemos ese derecho, para no llorar mañana lo que no supimos defender como sociedad. ¡Así de simple!