El siglo pasado se caracterizó por las luchas patrióticas, donde los panameños peleábamos contra el intervencionismo de cualquier nación. Fue así, con esa unidad nacional, que logramos la recuperación de la Zona del Canal, cuya firma de los tratados fue producto de toda una lucha generacional que costó, incluso, la vida de muchas personas. Parafraseando al poeta Ricardo Miró, hoy “revuelvo la mirada y a veces siento espanto...”, porque patrocinamos el intervencionismo como si fuese ese bálsamo milagroso que acabará con nuestros males. Y los hay de lado y lado, porque unos se arrodillan con el “imperio” y otros hacen lo propio por los cubanos, rusos y chinos. Da vergüenza y pena al mismo tiempo. ¿A dónde quedó esa garra panameña por la identidad nacional? Nos meten en cuanta lista, sea negra o gris, financiera o de pesca, de corrupción o de derechos humanos… Cierto es que en muchas estamos bien enlistados, pero seguimos como si esto no importara. Pareciera que no hay orgullo por el país, sino que nos avergüenza nuestra patria. Así estamos socavando nuestra identidad y el intervencionismo cobra fuerza. Nos hemos desmoralizado. La depresión nacional nos lastima. Y no se trata de luchar contra ningún imperio; de lo que se trata es de recuperar esa garra nacional que rugía por el mundo. Y lo que sembramos hoy, será lo que dejemos por los próximos años. ¿Qué podrían decir los panameños del Siglo XXII cuando analicen nuestras desidia y cobardía en este primer cuarto del Siglo XXI? Hoy, más que nunca, necesitamos una dosis de hidalguía y patriotismo para que esos hombres y mujeres del nuevo siglo, nos miren con orgullo e inspiración. ¡Así de simple!