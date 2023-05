Elogio a lo negro

Panamá es rica en diversidad cultural. Un paso prodigioso en el que han transitado personas de diferentes latitudes del globo terráqueo. Por ello, existe un grupo étnico afincado en el istmo –desde el periodo colonial y la construcción del canal interoceánico–, que ha dejado una huella indeleble y no ha parado de aportar. Las llaman personas negras, afrodescendientes... seres de riqueza genética, étnica y cultural, esa que torna a sacrificio y lucha. No hay quien cuestione la herencia que han dejado en cada tierra que pisaron a lo largo de la historia, aunque en ese camino el infortunio les haya mordido varias veces el cuello. Desde el idioma, costumbres, tradiciones, vestuario, bailes, hasta la gastronomía, son unos de los innumerables valores negros que han quedado en el país. Hace unos pocos años, el MAC, con la intención de ensalzar los esfuerzos y promover la inclusión, mostraba en sus paredes esta frase: “Sin lo negro, Panamá no existe”, una premisa que invita a la reflexión y que no hay que soltarla nunca. Es lamentable que aún existan sociedades que repudien a las personas negras, por ello es imperativo combatir el racismo y sumar los esfuerzos –desde todos los frentes– para fomentar la inclusión. También es una realidad que las discriminaciones ocasionan un autorrechazo, por ello empezar a valorar las raíces y sembrar admiración a nuestros antepasados es algo que no se puede obviar. Decía Zora Neale Hurston, escritora folclorista norteamericana y una de las figuras más importantes del Renacimiento de Harlem, que “para todos los negros, sentirnos inferiores sería negar nuestra naturaleza. Debemos resaltar nuestras proezas, ser valientes y convertir este mundo más libre y más igualitario”.