Política con los ngâbes

El Estado panameño ha invertido millones de dólares en la comarca Ngabe Buglé. Ha subsidiado a su población por décadas. ¿Cuál es el resultado? Ninguno. En lugar de la preservación de la comarca, cada día está más latinizada. Su discurso de que preservan la madre Tierra, no es real. Los ríos ya muestran signos de contaminación, el uso del plástico reemplazó los implementos autóctonos. La deforestación aumenta cada día. En el área florecen los cultos que sacrifican a personas y a cada rato nos llegan noticias de violadores de niños. ¿En realidad se debe seguir invirtiendo de la forma cómo lo hacemos en esa comarca? La diferencia de los ngâbes con las otras comarcas, es que son estos indígenas con los que tenemos problemas. Ya es hora de revaluar si la comarca Ngabe Buglé debe seguir siendo lo que es o entra en una nueva jurisdicción de propiedad privada, en la que se genere riqueza y no sea siempre un área subsidiada. Esos “líderes” que cuando se les viene en gana cierran la Panamericana y causan graves daños económicos al país, hay que sentarlos a ver cuál es su verdadera solución para que los ngâbes sean personas productivas y no dependan solo del subsidio. Hay una realidad y es que los ngâbes y los no ngâbes son panameños y deben convivir de forma pacífica. Pero cerrar las vías y causar el daño económico que causan, ya no es tolerable. ¡Así de simple!