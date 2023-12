Todos sabemos cuáles son nuestros problemas. Todos sabemos lo que necesitamos. Todos sabemos cuál es el camino a seguir. La pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho?, o, ¿por qué no lo hacemos? La respuesta es que necesitamos un cambio mental. Hay un problema que se llama educación y todos hablan de ello, pero no hacemos nada para cambiarla. Es fácil culpar a los docentes porque no superamos las pruebas PISA, ¿pero cómo competir con un tipo de prueba hecha con una metodología de enseñanza aprendizaje que aquí no usamos? Panamá se basa en un método memorístico, en Europa la metodología es por competencia, con una base en conocimientos, habilidades y destrezas. En matemáticas, la prueba PISA no puso un problema de números para sumar, restar o dividir, sino cómo aplicar la matemática en un caso real. Este, por ejemplo: “Tania está entre cuatro opciones de vehículo, con los siguientes precios: coche A, 8,000 euros y un consumo de combustible de 18,9 litros por cada 100 kilómetros; coche B, 8,700 euros y 15.7 litros/100 km; coche C, 9,900 euros y 12,4 litros/100 km y coche D, 10,500 euros y 14.1 litros/100 km. Y la pregunta: ¿Cuál de los cuatro le saldría más barato transcurrido el primer año?”. Seguir compitiendo en las pruebas PISA sin prepararse con el cambio de metodología, siempre nos llevará a los mismos resultados. No son los docentes, no son los estudiantes; es el método de enseñanza aprendizaje. ¡Así de simple!