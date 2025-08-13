Ministro de Economía envía mensaje a magistrados de la CSJ

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, le envió un mensaje de chat a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a sus jubilaciones especiales. Así lo compartió este miércoles 13 de agosto en Radio Panamá.

Chapman aseguró que esta jubilación no se encuentra en el presupuesto estatal del 2025, ni del 2026 y que desconoce los planes que existían para garantizar esos fondos.

“Más allá de si estuviese o no en el presupuesto, es una medida que realmente no se justificaba”, declaró. Chapman envió un mensaje por escrito a los magistrados de la CSJ, así como los del Tribunal Electoral. “Les solicité que reconsideraran ambas acciones, tanto las jubilaciones especiales como el aumento de salario. Basado en el discurso que ha tenido el país, el presidente y quien les habla de un manejo disciplinado de las finanzas públicas”, detalló.

El ministro opinó que se están enviando mensajes contradictorios en momentos dónde Panamá debe apostar a la prudencia fiscal.

Chapman precisó que su mensaje no es un reclamo, ni una injerencia de parte del Órgano Ejecutivo hacia el Judicial. “Era más bien un mensaje que invita a la reflexión en función de las circunstancias actuales. No va más allá de eso”, aseguró.