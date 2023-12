El problema de la baja calidad de la educación en Panamá es producto de varios factores. Culpar a los docentes sin analizar a profundidad el problema es como tratar una simple mancha como un lunar cuando la realidad es lo que esconde es un cáncer. Cierto es que nuestros docentes deben estar mejor preparados, pero ese es solo un factor. La media de estudiantes por aula es de 25 en primaria y 30 en secundaria, en un país desarrollado. ¿Cómo pueden manejarse 40 ó 50 alumnos sin afectar su calidad en la enseñanza aprendizaje? Una escuela privada tiene turnos, por lo regular en una jornada que va de 7 am a 2 y 30 pm. ¿Por qué nuestras escuelas públicas tienen sus jornadas de 7 am a 12 md? Amén de la escasez de laboratorios, centros deportivos o de música. Sí. Tenemos que mejorar la educación y eso requiere empeñarnos a hacer lo que se debe hacer, para ir cambiando nuestra educación. Según la información oficial, en Panamá hay 3,082 centros educativos y que aquí, en 2023, hay 954 mil estudiantes. Si el promedio es de 27 estudiantes por aulas, significa que se necesitan 35 mil aulas para atenderlos. Con un salón por grado, solo contando desde primer grado, significa que debe haber 12 aulas por escuela, lo que arrojaría 2,916 escuelas. Resulta que hay 3,082 y unas muy pobladas y hasta con tres jornadas. Aquí los números no cuadran y desde allí hay que empezar a resolver el problema de nuestra educación. ¡Así de simple!