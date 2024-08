Las distorsiones en la economía panameña son brutales. Se dan subsidios a actividades que ya no lo requieren, se priva de ayuda a instituciones que sí lo requieren. Se cobra impuestos, pero cuando se tributa de más es un lío recuperar el dinero. Se premia con becas no por el mérito, sino por la influencia. En fin, es un buen momento para enderezar las cosas y simplificarlas. Panamá es un país que puede triunfar, pero debe eliminar los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Hay instituciones públicas que son ejemplo de eficiencia y todo funciona como relojito suizo. ¿Quién no pondera la Autoridad de Pasaportes? No se puede decir lo mismo de cualquier ministerio. Están llenos de funcionarios que nadie sabe qué hacen, pero la ineficiencia es galopante. Hoy estrenamos un nuevo gobierno que ha dicho que pondrá las cosas en orden. Que “estamos mal, pero vamos bien”. Incluso, ya encomendó al profesor Miguel Antonio Bernal para que haga un estudio y determine ¿cuál es el tamaño ideal del Gobierno? Ese estudio es de vital importancia para continuar avanzando en la reestructuración de todas las instituciones del Estado. Panamá genera muchos recursos, pero mucho, mucho de ese dinero se invierte mal. No hay resultados positivos como en el caso del combate a la pobreza. Invertimos millones de dólares año tras año en el combate a la pobreza y los resultados son pobrísimos. Quizás la consigna del gobierno deba cambiar de ese “luchar por salir de la pobreza” a “luchar por llevar a la riqueza”. Es solo un cambio mental, pero que puede impulsar a cada panameño. ¡Así de simple!