La campaña política de este nuevo quinquenio que se inicia en julio, demuestra lo corroído del sistema político panameño. Basta analizar que el ciudadano no es lo que importa, sino las leguleyadas. Y no es la primera vez que esto ocurre, porque hay ejemplos en otras latitudes. El caso más reciente está en Nicaragua, donde Daniel Ortega eliminó a todos sus adversarios, algunos los metió preso y a otros los desterró y él, al final, terminó “ganando” la elección. En Venezuela, el gobierno de Maduro sacó de la contienda a la principal rival María Corina Machado. Acá pretendemos hacer lo mismo. Independientemente de la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad o no de la candidatura de José Raúl Mulino, el país quedará con un amargo sabor de boca. Toda esta degradación del sistema electoral panameño es una muestra más de que el sistema colapsó. No hay forma de enderezar sin un nuevo Contrato Social y un cambio del sistema de cómo elegimos a nuestros gobernantes. Los intereses económicos, entronizados en lo político, ya perdieron la vergüenza y se muestran a plena luz, lo que es prueba de que no importa la sociedad, lo que importa es el poder. Panamá merece más que una lucha entre grupos que se pelean la cosa pública para disfrutar del botín. Estamos inmersos en una conflagración mundial que de cualquier manera nos afectará, pero a lo interno estamos muy desunidos, con un pesimismo creciente y un grado de intolerancia que cada día nos carcome más. Necesitamos un cambio de mentalidad y una vez pasen las elecciones, lograr unirnos para tratar de conciliar posiciones para ese nuevo Contrato Social muy necesario para el desarrollo del país. ¡Así de simple!