Si se hace un recuento desde los 90 hacia acá, no ha habido proyecto de generación eléctrica que cuando se anuncia, no se prometa que la energía eléctrica va a bajar. El problema es que nunca baja y, por el contrario, la energía eléctrica sube. ¿Quién miente? ¿Las autoridades, los que calcularon el proyecto, las empresas de generación? La industrialización del país es necesaria, para poder llevar a Panamá rumbo al desarrollo. Entre los factores puntuales para lograr el desarrollo está el recurso humano bien preparado, pero también es clave que los costos de producción sean cónsonos y la electricidad juega un papel fundamental. Se habla de una reforma a las leyes del servicio eléctrico y quizás sea oportuno en establecer reglas de juego que realmente lleven al país a tener energía eléctrica a precios justos y no abusivos como los tenemos. Aquí se interpreta la ley como sea y las matemáticas son tan absurdas que dan coraje. Por ejemplo, la ley dice que ningún operador debe tener más del 25 por ciento de la generación eléctrica. Lo que se busca es que ninguna empresa controle un servicio sensible de la sociedad como la electricidad. En alguna ocasión se le preguntó a un funcionario sobre esta prohibición y su respuesta fue que ese límite era solo por rubro. Es decir, que sería 25 por ciento por agua, 25 por ciento por sol, 25 por ciento por viento, etc. En pocas palabras, una sola empresa puede controlar el país con la electricidad, lo que es absurdo. Y estos son los entuertos que hay que resolver de una vez por todas. ¡Así de simple!