Mucho se habla sobre educación y una gran cantidad de personas la pone como la solución de nuestros problemas. El asunto es ¿cómo hacerlo? Pero mientras la retórica cobra fuerza sobre este tema, hay que reseñar que aquí sí tenemos escuelas modelos que nada tienen que envidiarle a las de Finlandia, Singapur o cualquier país desarrollado. Son escuelas que se rigen por los más altos estándares de calidad y son supervisadas de forma muy estricta. Ofrecen no solo el título del bachillerato nacional, sino que le otorgan a sus estudiantes el “IB” o Bachillerato Internacional y sus estudiantes están calificados para entrar a las mejores universidades del mundo. En pocas palabras, sí podemos tener escuelas de alta calidad, pero tenemos que hacer un plan bien estructurado, de manera que esto se pueda replicar en todo el país. La actual administración del Meduca puso en marcha la Academia de Panamá para el Futuro, que ya ha graduado dos promociones de estudiantes que son seleccionados en todo el país y toman sus cursos en la Ciudad del Saber. Es la primera y única institución pública con un bachiller internacional bilingüe en Panamá. El punto es que tenemos que replicar esta experiencia en todo el país, para poner a nuestra educación acorde con los más altos estándares internacionales. Si se pudo hacer con la Academia de Panamá por el Futuro, ¿por qué no hacerlo en todo el país? Este es un buen ejemplo de que no hay que ir a Finlandia para saber que aquí también lo podemos hacer. ¡Así de simple!