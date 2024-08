Jugada del régimen

Haciendo caso omiso al llamado internacional, en cuanto a la verificación imparcial de las actas de votación, la Corte Suprema venezolana, controlada por el chavismo, revistió de legalidad a Nicolás Maduro y convalidó los resultados de la autoridad electoral del 28 de julio - sin mostrar ni una sola prueba - y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), también en manos del chavismo, que publique los datos definitivos. El triunfo de Edmundo González Urrutia se debe hacer respetar, ya que cada ciudadano, pese a las amenazas y represión del régimen, expresó en las urnas su deseo de cambio. Lo que preocupa de este nuevo hecho es que el régimen, a toda costa, quiere atrincherarse en el poder. Colombia y Brasil, por su cercanía geográfica y afinidad ideológica no deben claudicar en su cooperación. No hay espacio para la omisión internacional: ahora es momento de que la presión se haga mucho más intensa y unificada en la búsqueda de una salida negociada y que se inicie la transición. Los venezolanos no abandonarán las calles, pese a la represión. Es imperativo abrir el camino para que Maduro abandone el Palacio de Miraflores y se haga valer la democracia. Lo que más conviene en América Latina es que Venezuela sea democrática, próspera y libre. La estabilidad de la región está en juego.