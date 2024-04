Se sabe con certeza porqué huyen las personas de Venezuela, de Haití o de Ecuador. Y en los últimos años, Panamá ha sido víctima de una ola migratoria de personas que atraviesan la selva de Darién para seguir su camino hacia Norteamérica. El problema se agrava cuando cada país está poniendo sus trabas y cierra sus fronteras. El objetivo final es Estados Unidos, pero ahora también está cerrando sus fronteras y no es fácil entrar a su territorio. En Darién, Panamá se está gastando millones de dólares en la atención de los migrantes, pero ahora resulta que nos critican desde una organización internacional. El problema no lo busca Panamá; este país prácticamente se ha quedado solo luchando con el problema migratorio y resulta “que no le damos un buen tratamiento a los migrantes”. Cierto es que los migrantes tienen derechos, pero los países también tienen responsabilidades. ¿Por qué no se cuestiona a los países de origen de los migrantes por provocar esta estampida de su propia gente? Decía Benito Juárez que “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” y es justo lo que se exige aquí. Hay derechos de los migrantes, pero cuando este derecho atenta contra el derecho de los panameños, se perturba la paz. Hay que buscar una solución a este problema migratorio y una alternativa de Panamá es cerrar sus fronteras como lo está haciendo Estados Unidos y muchos otros países. Y ahora más, porque pese a todo el apoyo, los millones que nos gastamos, nos critican desde el exterior. Tenemos que ser firmes en esta decisión. ¡Así de simple!