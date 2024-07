El malestar de los venezolanos porque la bonanza nunca les llegó, dio paso al chavismo, cuyo máximo líder, los encandiló prometiéndoles mejores días. Chávez, aquel 6 de diciembre de 1998, como gran líder de la Revolución Bolivariana, recibió 56,20 por ciento de los votos, superando ampliamente a sus contrincantes más cercanos: Henrique Salas Römer con 39,97 por ciento e Irene Sáez con 2,82 por ciento. ¡Y Venezuela cambió para siempre!, pero no para mejor, sino que llevó al país a un pauperismo brutal que los obligó a migrar. Pero los venezolanos se dieron cuenta de que huyendo no resuelven y ahora se han unido por primera vez para enfrentar al chavismo encarnado por Nicolás Maduro. Los cálculos más conservadores advierten un triunfo de la oposición de dos a uno, pero otros cálculos más optimistas dicen que será de cuatro a uno. El desespero entró ya en el chavismo y Maduro advierte que si pierde va a haber un derramamiento de sangre, lo que llevó al presidente Lula a manifestar su temor y a decirle que cuando uno pierde se va ... Lula, un aliado clave para Maduro ya dijo que no enviará observadores a esas elecciones. También canceló su participación Colombia, a través del canciller. A otro aliado clave, el expresidente argentino Alberto Fernández no lo dejaron entrar y ya el todopoderoso Diosdado Cabello le mandó a decir a la delegación de los expresidentes que forman parte del grupo Idea (Moscoso, Fox, Rodríguez y Quiroga), que nos los dejará entrar a observar las elecciones. No habrá observadores confiables, por tanto, ya el fraude no está en la ecuación, porque aunque esto ocurra, ya los países aliados no se tragan el cuento. Maduro ya perdió. ¡Así de simple!