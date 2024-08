Tras la invasión de 1989, la sociedad política recibió un duro golpe, con una campaña sistemática que creó una real crisis en los partidos políticos. La tesis era de que la sociedad civil debía gobernar y cualquier miembro de partido político se vio envuelto en esa campaña perversa de que desde allí se patrocinaba la corrupción. El resultado fue que gente con sentido, abandonó las filas partidarias, para no quedar envuelta en esa retórica malsana. Así, los partidos políticos, quedaron expuestos a la penetración de gente que lejos de la lucha por fortalecer la democracia, la transparencia o los derechos humanos, lo que necesitaba era un trampolín para llegar al poder. Esa combinación de factores nos dio el resultado de hoy: Partidos políticos penetrados por el narcotráfico y una sociedad civil que no logra llegar al poder. Ahora, Panamá todavía está a tiempo de evitar ser un Estado fallido como otros países que han sucumbido a la narcopolítica y en eso, el Gobierno tiene que actuar con mano firme. Desde esta columna hemos denunciado que aquí hay lugares donde no se transita con libertad. Para poder entrar, hay que pedir permiso y hasta pagar, a las bandas delicuenciales. ¿Qué es eso? Hay que limpiar todos los estamentos del orden público, porque muchos cayeron al servicio de los barones de la droga. Pero también hay que empezar a sanear a los partidos políticos y, en lugar de satanizarlos, hacerlos guardianes de nuestra democracia. Estamos viviendo un momento crucial y se impone la mano dura para resolver todo este desbarajuste. ¡Así de simple!