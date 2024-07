Negociar una salida

¿Qué es mejor, que te amen o que te teman? Hugo Chávez probó con la primera y tras su muerte el chavismo mutó a lo otro. El temor es lo que se impuso, pero la gente ha comenzado a abrir los ojos. Ya no teme y está dispuesta a hacer el cambio en Venezuela. El problema es que los chavistas no comprendan el mensaje y pretendan, con promover el temor y la fuerza, mantenerse en el poder. La cuestión es que eso nunca ha dado resultado, porque los dictadores terminan en la cárcel o muertos. Hitler, Mussolini, Franco, Stroessner, Ceaușescu, Noriega, etc. Pinochet fue más inteligente en Chile y negoció su salida y es el mejor ejemplo para Maduro y Cabello. También pueden hacer lo que hizo Cedras y Biambi en Haití. Algunos políticos encandilan a la población para llegar al poder. Venden un socialismo que hará un país más equitativo y justo, pero terminan robándose las riquezas y cebando a los militares para mantener el control. Luego ya no saben cómo salir del agujero y se “atornillan” en el poder. Hay ejemplos exitosos de políticos que promueven un socialismo real, como el caso uruguayo con Mujica o Lula en Brasil. Pero casos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, son el peor extremo del socialismo que no debe ser. Los panameños somos alérgicos a esos extremos y la prueba fue la elección pasada, donde la izquierda radical no levantó ni vapor y terminamos eligiendo al candidato más de derecha. A Maduro y Cabello les queda negociar su salida, porque los venezolanos no le darán tregua y todos sabemos cómo será el final. ¡Así de simple!