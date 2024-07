Nueva gestión

El nuevo gobierno lleva una semana en el cargo y ha sido un cambio radical con algunas políticas del anterior. Con el caso de los migrantes y con el tema de las actas de los Consejos de Gabinete. Pero lo que hay en común es un sinnúmero de denuncias y reclamos, porque los anteriores dejaron deudas, desarreglos y un sinfín de señalamientos. Fue exactamente lo que hicieron los anteriores. De nada sirven los reclamos verbales, porque lo que alimenta es el morbo mediático. Cualquier ministro, director, alcalde o representante que se encuentre con algo anómalo, que ponga la respectiva denuncia en el Ministerio Público. Hay que dejar atrás el no hacer justificado en que no dejaron nada, por hacer con lo que se tenga. Estar ventilando denuncias contra los anteriores sin presentarlas al Ministerio Público es “figurita repetida” y quienes acusan hoy, serán los acusados mañana, si se mantiene ese ciclo perverso. Panamá hoy es visto como el mejor país para vivir, según una encuesta realizada a los extranjeros en todo el mundo. Pero será mucho mejor si trabajamos con una mística de servicio. Los representantes, alcaldes y todo servidor debe trabajar con el norte de hacer de Panamá no solo el mejor país para vivir, sino un extraordinario país para vivir. Tienen la gran oportunidad de hacer y que su trabajo hable por ustedes. Seguir denunciando sin presentar denuncia, es alimentar el morbo y atentar contra el país. ¡Así de simple!