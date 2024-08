Los partidos políticos panameños han casi desaparecido de la escena política. Ya no son grupos y organizaciones con historia ni principios. La debacle inició cuando desde la Asamblea Nacional comenzaron a jugar al clientelismo y de legisladores pasaron a gastadores de los dineros públicos. Literalmente, dejaron de parecer para ser. Y así llegamos a la confusión política e ideológica donde todos hablan pero nadie entiende. Hoy, encontrar dos PRD que piensen lo mismo sobre un mismo punto doctrinal o dos CD, dos panameñistas o dos molirenas es figura casi cómica. Son los nuevos tiempos. En otras épocas la diferencia entre un PRD y un panameñista era doctrinaria. Los PRD tenían una concepción del Estado, los panameñistas otra, y los molirenas otra. Esa era la diferencia. Hoy, como que da lo mismo, las camisetas se volvieron unisex y dejan un aspaviento nostálgico en toda la población. Estamos en el realismo fantástico, en lo tocante a nuestra querida y amada patria. Los partidos se dividían en dogmáticos y programáticos, hoy, por procesos históricos que se encuentran diezmados, ya encontrar un PRD ortodoxo es asombroso. Y ni hablar de los de la estrella verde: la textura se les ha aplacado y de pronto no tienen el talante ni coraje de otros tiempos. Lo mismo le pasa a los de los demás partidos. Nadie tiene posiciones ideológicas sobre la libertad, la legitimidad del orden, la educación, salud, fomento agropecuario, ecología, etc. Se perdió la quilla y nadie tiene gallardía. Solo recuerden el zafarrancho contestatario en la Asamblea aquel día de su instalación, luego de pasadas las elecciones. No aprendieron nada. Dios libre a la República de los falsos líderes.