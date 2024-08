Que pese el talento

El país se escandalizó por los llamados “auxilios económicos” que recibieron hijos, sobrinos y amigos de políticos y empresarios por parte del Ifarhu, para estudiar cualquier carrera. Pero no solo fue el otorgamiento del auxilio, sino los montos por varios cientos de miles de dólares. Con la entrada del nuevo gobierno, el presidente Mulino dijo que buscará un mecanismo para que esos “auxilios” se transformen en préstamos y recuperar ese dinero para el Estado panameño. También dijo que quiere que las becas solo se dé a personas que realmente lo necesiten y puso un tope de ingreso familiar de 2,500 dólares. Pero la propuesta de Mulino se queda corta y discrimina el talento de otros estudiantes cuyos padres ganan más de 2,500 dólares. En pocas palabras, se priva de una beca al buen estudiante solo porque sus padres generan más de 2,500 dólares al mes. Lo que debe hacer el Ifarhu es becar el talento y las mentes brillantes y hacerlo por meritocracia no importa si los padres del estudiante son ricos o pobres. Por ejemplo, para que un estudiante entre a una licenciatura de una de las cien mejores universidades del mundo, tiene que ser muy talentoso. En ese caso, el Ifarhu debe becar a cualquier panameño que logre ingresar a esas universidades. Eso sí. Le pone como condición trabajar cinco años en Panamá, luego de graduarse. Hay que premiar el talento y las mentes brillantes y el Ifarhu debe ser creativo y no limitarse a becar solo a los que menos tienen. ¡Así de simple!