Panamá no está desarrollado, porque somos los mismos panameños los que frenamos ese desarrollo. Lo que es peor, hacemos uso a diario de una retórica perversa que lejos de ayudar a los ciudadanos, lo que hace es sumirlos en su propia desgracia. Hace casi 35 años que aquí debimos tener un nuevo Contrato Social. De hecho, el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés escribió un artículo antes de la invasión en la que proponía como la mejor salida una Constituyente. La oposición al régimen de Noriega que tomó el poder no solo no cambió la Constitución, sino que esa Constitución sigue vigente hoy. La retórica también señaló para aquella época que había que despenalizar la calumnia y la injuria. Que los afectados recurrieran a la esfera civil ante cualquier reclamo. Resultado: hoy es la queja de que se atenta contra la libertad de expresión, porque se está atacando a los medios con demandas millonarias y secuestros en la esfera civil. También se señaló que la mejor ley de prensa es la que no existe. Resultado: los periodistas son los únicos profesionales que no tienen idoneidad y cualquier pelagato ahora se llama periodista e insulta a quien le da la gana y espera que nadie lo castigue porque eso atenta contra la libertad de expresión. Y lo más curioso es que la Caja de Seguro Social acaba de inaugurar un moderno hospital oncológico. La mayoría de los enfermos de cáncer son asegurados. Lo curioso es que los médicos no quieren atender a los asegurados en el nuevo hospital, porque los aleja de sus clínicas privadas, pero la retórica es que el Estado no quiere invertir en un nuevo oncológico. Estamos inmerso en una retórica perversa y así no se avanza. ¡Así de simple!