Turismo y minería

Las arcas del Estado están vacías. Las leyes especiales que hay que cumplir, causan una presión brutal en los fondos públicos. Si a eso se suma la deuda altísima que tenemos y que no hay plata para inversiones, los panameños tenemos que pensar con la cabeza y no solo acoplarnos a la moda. A finales del 2023 la gente paralizó el país contra la explotación minera. Nadie protestó cuando el proyecto inició ni cuando se construyó, sino cuando empezó a operar, justo cuando se firmaba un nuevo contrato y en medio del inicio de la campaña electoral. La excusa es que el daño medioambiental será irreversible y que nosotros debemos apostar mejor al turismo, porque “Panamá vale más sin minería”. Qué debemos emular a Costa Rica, que prohibió la minería metálica y depende del turismo. Los acontecimientos que se producen en otros lados dan cuenta de que las cosas no son como parecen. Barcelona ya no quiere más turistas y Venecia tampoco. Quieren que se regule la cantidad de personas que los visita. En pocas palabras, el turismo, al igual que la minería, se convierte en un problema para cualquier país si no se regula como debe ser. Pero al otro extremo, ahora Costa Rica planea reabrir su minería metálica. Panamá tiene una mina ya operativa que puede ayudarnos a mover la economía rápidamente. Eso sí, los panameños debemos trabajar en conjunto, para cuidar que haya el menor daño ecológico posible. Y con todo lo que está ocurriendo, ya debemos aprender, que todo tiene sus pro y sus contra, incluyendo el turismo y la minería. ¡Así de simple!