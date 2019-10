La llorona del 8 de octubre de 2019

EN 'SHOCK'

Me manda a decir alguien que los que han salvado sus votos en el proyecto de fallo de Olmedo sobre la inconstitucionalidad en el nombramiento de Jorgito Arraiján en la junta directiva de la ACP, que lo que va a ocurrir es que el primero en salvar su voto sería quien redacte un nuevo proyecto de fallo. ¡Ataja!

DEFENSOR CON DEFENSA

La vaina del defensor del Pueblo, vamos a ver cómo termina, porque en la comisión que le siguió el caso estaba también el diputado independiente Juan Diego, quien votó a favor de solicitar que lo saquen del cargo. La vaina es que el defensor tiene a otros grupos que lo defiendan y esto puede ir al terreno político. ¡Santa cachimba!

SAMIRA EN LA ASAMBLEA

Tal como lo había anunciado, Samira se sometió a las fauces de los diputados. Le preguntaron de todo y entre las vainas que dijo fue que en la Migra han regularizado por lo menos a unos 200 mil extranjeros. ¡Cara...mbola!

SIN SUELA

Ayer empezó formalmente la campaña interna en la ñamura. La vaina es que desde hace varias semanas, tanto Blandoncito como Etchelecu están caminando, buscando votos, a ver quién termina dominando el partido fundado por el Fufo. Dice que llevan como tres pares de zapatos gastados en la caminadera. ¡Ataja!

INGRESADA

Dice que la que ingresó nuevamente al hospital a una nueva operación en la nariz fue la procuradora Kenia Porcell.

REFORMAS

Dice Palillito que las consultas sobre las reformas a la Constitución ya están casi en su punto y que el 15 de octubre llegan al pleno de la Asamblea. Los diputados tienen no más de 15 días para darle los tres debates y el reloj está corriendo.

BILLETÓN

Alguien me contó que por los lados de Tocumen se encontraron con cuentas por pagar por más de un melón de dólares en publicidad que dejó como regalito el gobierno del Tortugón. Y eso es solo en publicidad, quien sabe qué otro gato muerto habrá escondido. ¡Mi madre!

CON GUANTES PUESTOS

Por los predios pugilísticos, me contaron que se ha montado una campaña para desprestigiar a los miembros de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá. Parece que quien está detrás del asunto es una persona que ha tenido reiterados problemas cada vez que quiere montar una cartelera.

CON GUANTES PUESTOS II

Lo que me han dicho es que hay una persona que se identifica como promotora de boxeo, que no tiene el aval de la Comibox, e incluso tiene algunas cuentas pendientes con el organismo. De paso, necesita que otro promotor le presente las cartillas, porque su nombre no está registrado.

CALIENTE, CALIENTE

La guerra entre estas partes parece que es de vieja data, y tendrá su punto de ebullición con una cartelera prevista para el 24 de octubre, la cual debe someterse a consideración de los comisionados... Amanecerá y veremos.

A LA CALLE

Si Uber la tiene difícil en Panamá, en México ni hablar. Los taxistas se tomaron la capital mexicana, exigiendo la salida tanto de Uber como de Cabify que, según ellos, les están haciendo una competencia desleal. ¡Santo!

PARA REÍRSE

Dice un tuitero que si se quejaban de los 100 a los 70 en el gobierno de la Locura, ahora la gente está que trina por los 7,000 a los 90 que se implementó en el GobierNito. ¡Ataja!