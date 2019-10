La llorona del 26 de octubre de 2019

REZADERA

Alguien me contó que unos cocotudos, cuando se enteraron de que iban a construir un nuevo reservorio de agua del río Indio, compraron las tierras del área a precio de pobre, pa' luego recibir su tajadón con la indemnización del Canal. ¡Mi madre!

REZADERA II

Dice que ahora que Catín tomó el potro y prácticamente ha desechado el embalse de río Indio, porque es hasta más barato desalinizar agua de mar o bombear agua desde Bayano, los cocotudos andan en una rezadera y algunos ya compraron la soguita, porque el plan les salió al revés. ¡Ataja!

PATIO LIMOSO

Me dijeron que en el pleno del jueves en la Tremenda Corte casi se produce un choque de titanes, pero solo quedó en cruce de palabras entre Cedalise y Díaz. Parece que se tienen ganas y hay apuestas a ver cuándo se agarran. ¡Santo!

COSITAS RARAS

Me mandaron esto: "...definitivamente que tongo bota'o no pone boleta. En el Pleno de la Corte de las Injusticias, por un habeas corpus, agarraron a pelonera su ex presidente. Los preseleccionados que desean reelegirse no le tuvieron compasión…".

RONDANDO

Dice que Nando, Alberto y a Rolyns estuvieron en varias escuelas incentivando a los pelaos para su bequita. ¡Vea pues!

BIENES REVERTIDOS

La necedad de vender las áreas revertidas debe reconsiderarse. El Estado debe mantener la mayor cantidad de áreas protegidas y pensar en proyectos estatales para eliminar los alquileres para oficinas publicas. ¡Pensemos en las futuras generaciones!.

UNIVERSITARIOS

El rector Flores no quiso que la vaina se le revierta con su exitosa marcha del martes. Ayer ordenó suspender las clases, por los cierres que han provocado un caos.

PICA'OS

Los universitarios le cogieron gustito a la vaina y ahora un grupito cierra la Transístmica a diario, exigiendo una Constituyente Originaria. La protesta de los universitarios que encabezó Flores solo era por los artículos que atentaban contra las universidades estatales y logró que los eliminaran.

AUDITORÍA

Tanto la ONU como la OEA están pidiendo una auditoría electoral en Bolivia, donde el camarada Evo no quiere ir a segunda vuelta y dice que ganó las elecciones del domingo. Ya lo hemos dicho, aunque Evo se quede, su legitimidad va a quedar cuestionada como el caso del presidente de Honduras, que se mantiene producto de un paquetazo.

FALTA POQUITO

Dice el ministro del MIDA que el proyecto de ley que eliminará la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), está en su etapa final de elaboración para ser ampliamente discutido con todos los sectores productivos, por lo que instó a los productores panameños a proteger sus derechos.

A LA REJA...

Me cuentan que el lunes van a realizar la audiencia intermedia a los supuestos implicados en la evasión de un israelí que misteriosamente desapareció de La Joyita, donde estaba recluido desde que fue extraditado de España a Panamá.

OTRO CAMINO

Dice que Lombana va a anunciar detalles de la conformación de su partido político mañana. ¿Será que ya metió los papeles para empezar la inscripción de Otro Camino?