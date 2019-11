La llorona del 22 de noviembre de 2019

TELÉFONO A TELÉFONO

Dice una alta fuente del GobierNito que el Pegasus no fue el programa usado para pinchar el teléfono de Pacha. Que esa vaina fue de teléfono a teléfono. Que para que no haya duda, el GobierNito tiene la certificación del no uso de Pegasus desde 2014. ¡Cara...mbola!

UN SAPO SUELTO

Despejada la incógnita, Pacha tiene que buscar el de al lado, porque parece que fue el que activó el Bluetooth y le sacó todos los datos. ¡Durmiendo con el enemigo!

ÑAMURA

Dice que lo que habrá el domingo en Penonomé, en las elecciones internas de la ñamura para escoger la directiva provisional, empieza desde el primer momento, ya que debe elegirse quién va a presidir la convención. Por Blandón va Diente Frío Alemán y por la gente de Pacha, Papá Pitufo Vásquez. ¡Ayayayayayay, qué bonita es esta vida...!

MOLESTIAS

Me dicen que nada bien ha caído entre los veteranos del partido de Omar que el AnciaNito haya decidido elegir a los nuevos inquilinos del Palacio Gil Ponce de una manera científica y en base a sus currículums... ¡Que nada de palancas!

'Ticos' corruptos

Un informe del BID coloca a Costa Rica como uno de los países más corruptos de Latinoamérica, donde la clase política con empresarios corruptos se roban cada año $3,000 millones. Por eso los altos impuestos para mantener el nivel de robo, añade el informe. ¡Mi madre!

QUERELLA

El que se apareció ayer por la Asamblea fue el expresidente Ricardo Martinelli, quien presentó una querella penal contra los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz. A ambos los querella por abuso de autoridad y les reclama una indemnización de 10 melones. ¡Cara...mbola!

ME ACLARAN

Me dicen que a los chinos que se les ha formado un trepa que sube, porque les despidieron a un poco de gente y los cruzaron de los pagos a los que tienen derecho, como prima de antigüedad, décimo tercer mes proporcional y otras vainas, no es a los de Martano, sino a los de Sinolam Smarter Energy (SSE). ¡Santo cielo!

ALBOROTO

Primero fue Ecuador, luego Chile, luego Bolivia y luego Panamá. Ahora la que entró en el alboroto fue Bogotá en Colombia. Parece que el descontento ciudadano en América va creciendo y a velocidad. ¡Santa cachimba!

TRISTEZA

“Como está el animal barato, solo falta tener tierra y pasto para criarle y más adelante ver quién nos compra”, le comentaba un comprador a otro en la subasta ganadera de Bágala, en Chiriquí. Lo cierto es que da vergüenza y lástima para los productores tener que llevar sus reses, para tener que vender a precios de miseria. En impuestos y transporte se va más del 20%.

QUIERO LA BLANQUITA

Y el inconcebible racismo llegó a ser parte de la compra y venta del ganado vacuno en la mayoría de las subastas del país. El ganado negro se deprecia en la compra ante el blanco. Sin embargo, el cuero es comprado y procesado igual que el blanco y muerta y destazada la res, nunca usted sabrá por color o sabor, cuál era blanca, negra, roja, parda o arará. ¡Increíble!

MUY RARO

A propósito del gobierno provisional de Bolivia, Panamá todavía no le ha dado su respaldo y esto que el mismo partido de Evo ya aceptó el cambio, porque solo será hasta que culmine el proceso electoral en unos meses.