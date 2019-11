La llorona del 29 de noviembre de 2019

TIKI, TAKE

El chat de Baragato sobre los 143 melones que muchos interpretan que fue lo que pagó China a Pacha para establecer relaciones diplomáticas con Panamá, está en primera plana en Taiwán. ¡Y la bola pica y se extiende!

NADA DE ESO...

Desde Peking, la Cancillería refuta falsas acusaciones contra su gobierno y señalan que la diplomacia de chequera sólo la practicaba Taiwán. ¡Esto se hincha!

SU SANTIDAD ELÍAS

Nadie es profeta en su tierra pero hay algunos como Elías, el de la tierra de Judá que pasaron a la historia. Acá en Macondo hay otro Elías, que no es el ex diputado, que sin ser profeta tuvo acceso a grandes sumas de dinero de "negocios"... Su suerte divina, ser chófer de Cachaza. ¡Mi madre!

CURIOSIDAD

Un abogado de los de antes, recordando que en los 30 años de "democracia" el único procurador que duró los 10 años completos fue José Antonio Sosa, que fue diputado y provenía del Partido Demócrata Cristiano. Todos los demás no terminaron el período.

EL CASANOVA

Desde el Palacio de Justo Arosemena nos llega que el hermano de un diputado oficialista muy importante es apodado "El Casanova", ya que jura que el personal femenino está a su disposición. Las manías del sujeto ya han metido en líos al honorable, ya que se pasó de liso con la sobrina de una alta funcionaria del gobierno.

LA RIPOSTA A YAO

Por allí me mandaron esto: “Que Julio Yao se mandó unas medias mentiras y mentiras completas sobre los terroristas del Polisario. No se atrevió a mencionar que el líder de esa guerrilla africana tiene causas pendientes con la justicia española por crímenes de lesa humanidad. Me dijeron también que esas relaciones son parte del legado envenenado del Turtugón. Andy ha manejado el tema con mucha diplomacia pensando en el interés nacional”. ¡Santo cielo!

ALERTA AEROPUERTO

Ayer se mandó este torrencial en casi todo Panamá, combinado con marejadas. La vaina estuvo tan mal, que el aeropuerto de Tocumen cerró operaciones por un tiempo y los vuelos tuvieron que ser desviados a Howard, Río Hato y Cartagena.

DEMANDA

Lío que se vuelve gordo es el de Mossack & Fonseca con la aseguradora del patrón y por la cual ya hay admitida una demanda en los tribunales. Dice Mossack & Fonseca que la aseguradora no les quiere pagar lo que le corresponde y por eso la demanda que tiene a la aseguradora en el Assador. ¡Ataja!

PELOTEO

La güera Adelida volvió a encontrarse en los VrelaLeaks con un pelote'o entre Dulcineo y Cachaza, sobre las finanzas del Estado. Que todo fue un manejo de no pagar, pero seguir gastando y de allí el resultado de las finanzas públicas actualmente. ¡Mi madre!

SEIS EN EL RADAR

Dice que Nito tiene sobre el tapete a seis nombres que serían los posibles reemplazos de la Princesa Leah, renunciada a raíz de los VarelaLeaks. Están los nombres de José María Castillo, Raúl Rodríguez, Patricio Candanedo, Paquito Tejada, Maribel Cuervo y Ramiro Jarvis.

PA'L AGUJERO

Parece que la vaina en América Latina está pa' los tigres. En el tema de la pobreza, la gente de la Cepal pronostica que la pobreza aumentará en 30.8 por ciento en 2019. "De confirmarse estas estimaciones, en 2019 habría 27 millones más de personas pobres que en 2014", señaló la Cepal. ¡Ay padre!