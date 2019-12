La llorona del 12 de diciembre de 2019

DESDE YA

El que salió disparado del puesto fue El Vara Mejía, porque la Asamblea corrigió el decreto sobre la toma de posesión de la magistrada María Eugenia López. Inicialmente alguien puso que asumía el 1 de enero, pero la vaina era desde ya y así ocurrió al mediodía de ayer. ¡Ajoooo!

SE CALIENTA

Me enteré de que el gallo que viene buscando la presidencia de la Tremenda Corte es Fábrega. Que el hombre está palabreando los votos, pero dice que hay otros y otras que también les acaricia la idea de ser la cara del nuevo Judicial. ¡Ataja!

LA CIRCULAR

Ya que andamos por la Tremenda Corte, hay una circular del 22 de noviembre que envió una Evangelina a los jueces de garantía de todo el país. La circular ordena que de todas las solicitudes de interceptación y grabación de las comunicaciones le envíen copia tanto al fiscal que solicitó la orden judicial como al magistrado Ayú Prado. ¿Cómo?

ENTERADO DE TODO

Esta circular está causando mucho ruido, porque Ayú Prado estaría enterado de todas las comunicaciones interceptadas en el país. De los nueve magistrados, sólo él estaría enterado, lo que puede rayar hasta en delito, me dijo uno de los jueces. ¡Mi madre!

VESTIDO Y ALBOROTADO

La Junta Directiva de la Autoridad del Canal viajó a EEUU para reunirse con la Junta Asesora. En el viajecito, un director que tenía su boleto aéreo no pudo viajar a última hora porque dicen que el Tío Sam le canceló su visa. ¡Mi madre!

BONO MILLONARIO

Una empresa inmobiliaria en Estados Unidos le repartió a sus 198 empleados un bono navideño de 10 melones de dólares. Aquí hay bancos y empresas que gracias a sus colaboradores acumulan millones, pero les dan de bono navideño un jamón. ¡Clase de truñuños!

SABROSO

Me mandan a decir que una que se vende muy bien y hasta habla firme en la lucha contra la corrupción se preparó una consultoría por 300k y es ella misma que da las capacitaciones sobre transparencia, gobierno abierto y otras hierbas aromáticas. Pero aquí sí no hay conflicto de intereses. ¿Cómo se come eso…?

SABROSO II

La misma consentida ahora quiere manejar un fideicomiso de 250k del Banco Mundial. Se pregunta: ¿Dónde queda la transparencia y el conflicto de intereses de los organismos internacionales y las embajadas europeas? ¡Con negocitos así, hasta yo me hago experto!

ATENCIÓN

Me hablan de dos panameñas y una colombiana que están vendiendo lotes en La Mesa de San Martín, pero se trata de una flagrante estafa. La vaina empieza con la venta de supuestamente lotes de mil metros, el cliente se interesa, le piden un adelanto para separar (que es de 1,200 dólares, 500 de abono y 700 para el trámite), pero todo resulta un engaño. ¡Pelen el ojo, incautos!

DENUNCIA

La gente de la ñamura denunció que el GobierNito se ha vola'o diez mil copartidarios. Dice alguien que no solo serán diez mil los que van a tener que salir del gobierno, sino como 60 mil, porque no hay plata pa' semejante burocracia estatal. Eso sí, que sean de todos los bandos.

CAUSA COMPLEJA

Las investigaciones a las coimas de la empresa FCC ahora se denominan causa compleja, por disposición del juzgado undécimo penal. El Ministerio Público tiene un año para culminar con las pesquisas. ¡Tremendo rollito que le toca a Ulloa!

SIGA UD

Ayer la Tremenda Corte, específicamente el magistrado Fábrega, no ve por qué Rigoleto no pueda seguir investigando a la Princesa Leah. Negó una solicitud presentada para que Rigoleto se declarara impedido de investigar a la procuradora, aduciendo asuntos de amistad.