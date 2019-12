La llorona del 17 de diciembre de 2019

SALARIO MÍNIMO

Mañana habrá una conferencia de prensa del Consejo Nacional de la Empresa Privada, para tratar el tema del salario mínimo. La semana pasada, después de varias semanas debatiendo, trabajadores y empresarios no llegaron a un acuerdo sobre este tema y tocará a Nito fijarlo.

PROCURADOR

Aunque pasó como aceite de oliva, el procurador designado Eduardo Ulloa recibió preguntas duras de la diputada Zulay. Una de ellas es si va a tocar temas de alto perfil, como el culebrón brasileño. Ulloa dice que no va a seguir a ningún poder económico, sino a ceñirse en lo que dicta la ley.

CARAVALLO

Zulay también agarró con mazo al procurador suplente Javier Caraballo y lo cuestionó contra los Panama Papers y por supuestamente haberle metido unos paquetitos de blanca nieve al entonces procurador Bonissi. La vaina es que Caraballo se defendió como pudo y finalmente fue ratificado. ¡Ataja!

LOTERÍA

Alguien dice que el problema no es publicar el nombre de los dueños de libretas de lotería, sino más bien investigar las escandalosas asignaciones de libretas, en los últimos diez años. Esas libretas tienen alto porcentaje de números bajos, preferidos por los compradores.

LOTERÍA II

Dichas libretas aparecen a nombre de testaferros que impiden detectar a los verdaderos dueños (políticos que juegan con la necesidad de las personas). Es necesario también publicar la fecha en que fue asignada la libreta, para detectar cómo se ha venido profundizando esta perversa e infame práctica.

EN PROBLEMAS

Dice que la Unión Europea le puso una tarjeta amarilla a Panamá (advertencia), por no hacer suficientes esfuerzos para erradicar la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada. La inspección se realizó en enero y, de no haber correctivos, viene la tarjeta roja, que prohíbe la entrada de productores pesqueros panameños a toda Europa. ¡Santa cachimba!

ESCARAMUZAS

El tal Sultán se topó con Pacha en el restaurante Makoto ayer y aprovechó para gritarle a cuatro bocas que es un corrupto y otro poco de vainas. Dice que Pacha lo denunció y la policía terminó llevándose al Sultán a la corregiduría de Bella Vista. ¡Santo, esto se empieza a hinchar!

EN PIE DE GUERRA

Las que están en pie de guerra son las enfermeras, porque dicen que no les cuadró la última reunión que tuvieron con las autoridades de Salud. Dice que ya hay tambores de guerra y no se extrañen de que haya un parón de los ángeles blanco. ¡Mi madre!

ORACIÓN POR PANAMÁ

Están convocando a una Oración por Panamá, que se efectuará el 27 de diciembre a las siete de la noche. Que la convocatoria es a todas las iglesias cristianas, a la comunidad judía y otros grupos interreligiosos, para que oren por la paz, la armonía y la no violencia en Panamá.

LA NUEVA MODALIDAD

Parece que el MOP ya tiene su paquetito de Navidad respecto a las APP. Planea meter cuatro proyectos, en Panamá Oeste, San Miguelito, Colón y Chiriquí. Se trata de la Costanera de Panamá Oeste, el Metrocable de San Miguelito, el Corredor del Caribe en Colón y el Corredor Norte en David.

NUEVO PRESIDENTE

El doctor Joaquín Villar-García fue designado nuevo presidente del Consejo de Rectores de Panamá. Villar-García es el rector actual de Columbus University.