La llorona del 31 de diciembre de 2019

GOLOSO

Me dicen que hay un goloso al que le ha dado por comprar todas las casas de maquinitas, es decir, juegos de suerte y azar. ¡Santa cachimba!

DENUNCIA

Los que se van de año nuevo con una denuncia son el Dulcineo y el Fidanque que gobernó Tocumen. A ambos, me dicen, les metieron una denuncia por supuesto peculado en Tocumen. Investigo más detalles. ¡Santa Bárbara bendita!

NADA DE VALE

La que publicó una lista con los diputados que recibieron jamones y vales fue la Tía Mayín. Dice que ella solo recibió cinco bonos, aunque sus colaboradores son nueve. La vaina fue que otros diputados sí recibieron jamones, vales y otros incentivos. ¡Ataja!

MIDA CANGREJÓN

Alguien me manda esto: “El MIDA anda como el cangrejo, en vez de avanzar va en retroceso, prácticamente han eliminado dos importantes programas, que darían mucho valor agregado a las exportaciones de carnes, trazabilidad y clasificación de las carnes”.

MIDA CANGREJÓN II

Y agrega: “No contento con desaparecer estos programas eliminan los funcionarios veterinarios que necesitan los productores y por la Altiva algunos los tienen sin funciones ni herramientas de trabajo ya desde hace un tiempo. ¿No era que el sector agropecuario iba ser prioridad para el GobierNito?”.

20 AÑOS

Hoy se cumplen 20 años de administración panameña del Canal. Durante estos 20 años, el Estado panameño ha recibido poco más de 16 mil melones en dividendos. Felicidades a todos los hombres y mujeres dedicados en manejar eficientemente este bien.

COMPARACIÓN ODIOSA

Alguien que se puso a sacar cuentas, llegó a la conclusión de que lo que hemos recibido por ingresos del Canal en 20 años, es lo mismo que hemos pagado en intereses de la deuda del Estado. Y cuidado y la vaina ahora empeora. ¡Mi madre!

GENIALIDAD

Alguien pregunta ¿cómo es posible que en los “yersy” que se colocan en la autopista Panamá La Chorrera no tengan retornos cada 5 kilómetros o más para emergencia?, de manera que no haya problemas para bomberos, ambulancias, Policía, Sinaproc, etc. En caso de accidente no hay manera de retornar hacia ambos lados. ¡El MOP lleno de genios!

EL DÍA D

Hoy es el último día de la Princesa Leah en el Ministerio Público. La Procuraduría Paralela la debilitó, pero los VarelaLeaks la terminaron de tumbar. Un quinquenio de torcedera judicial, que el nuevo procurador Ulloa deberá enderezar y recuperar la confianza de la sociedad en esa institución. ¡Ni más ni menos!

TRISTEZA

Muy triste el cierre del año con un incendio que causó la muerte a tres personas y heridas graves a otras en Las Acacias. Las autoridades investigan las causas de este siniestro fatal que sorprendió a estas personas en plena madrugada. ¡Solidaridad con las familias!

DE RIPLEY

Trato absurdo es el que le dan las nuevas autoridades bolivianas a sus adversarios políticos y a los gobiernos que los asilan. Hay que gobernar con prudencia, defendiendo las leyes que a los gobernantes actuales les aplicarán cuando sean oposición. Los odios generan odios. Aquí sabemos las consecuencias nefastas de los excesos.

EL SULTÁN

El principado del Susana Jones lo mantiene enfermo la sombra y presencia de los mismos que en el gobierno pasado casi tumban su estructura. Las Sultanas sin mayor responsabilidad siguen cobrando su salario y ahora se suma el desplazado de compras (ahora Sultán) que lo regresan a seguir en la misma.