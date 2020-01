La llorona del 2 de enero de 2020

MUCHA TEMBLADERA

Dice que ya hay varios funcionarios que saben que les viene la tijera y que andan con una tembladera que no la aguantan. Que el Nito está decidido a hacer cambios y mandó a hacer una evaluación de cada institución y de allí va a sacar su determinación de quién se queda y quién se va. ¡Ataja!

NUEVO ARRANQUE

Hoy empiezan gestiones un nuevo procurador, un nuevo contralor y dos nuevos magistrados. Hay enormes expectativas, porque la justicia se enderece y funcione como relojito suizo. No estamos para un nuevo período de selectividad en las investigaciones.

SAL QUIERE ESE HUEVO

Por el Minsa, un Elvis y Nadya se dedican a retener permisos sanitarios. ¿Qué es lo que quieren?, mandan a preguntar. ¡Nito, pela el ojo, que así es como los funcionarios dañan una administración!

CÓMO ES LA COSA

Me dicen que varias funcionarias del Sistema Penal Acusatorio, que se atienden en una clínica de belleza que realiza procedimientos invasivos, sin tener personal idóneo ni la permisología del MINSA para ello. Dice que se han confabulado para afectar un proceso de familia que se lleva en un juzgado. Pronto se develarán los nombres y las posiciones de las que reciben ofertas de botox y de lipos por afectar el proceso. ¡Ojo Turner!

NO SE EXPLICA

Existiendo la llamada Banca en Línea y otras ventajas tecnológicas que aligeran los procesos de transferencias de dinero, cambio y depósitos de cheques y otros muchos productos que ofertan los bancos, no se explica que haya empresa que sigan pagando planillas en efectivo y transportadas por un chofer y un vigilante.

EL PONY DE TROYA

Resalta el primer informe sobre lo actuado como Director de Pasaportes, del hijo de Lalo Ahumada e Irasema Rosas, quién presentó cifras dignas de resaltar. Más de 17 mil nuevos trámites, la apertura de una seccional en Bocas del Toro, perfeccionamiento del personal, e ingresos superiores a los 11.5 millones. Y se esperan mejores cifras al final del 2020.

DEFENSOR DEL PUEBLO

A partir de la semana que inicia el año 2020, se inicia el periplo de varios que se creen con opción para desempeñar el cargo del Defensor del Pueblo. Vacante generada por la destitución del anterior, por el pleno de la Asamblea Nacional. Casi veremos a los “mismos de siempre, aspirar a lo mismo de siempre”.

PREOCUPANTE INICIO DE AÑO

Se comenta en voz alta y baja, que el año 2020 no le trae cosas positivas al ex presidente Varela. Debe presentarse en calidad de indiciado en un caso laboral que se ha mantenido en “low profile”, pero que tiene ribetes de escándalo de marca mayor. Esperen y verán.

CANTINERO

Alguien me manda a decir que no es casual ver a un abogaducho del muni de Arraiján, con Emma, ahora se dediquen a tumbar a cantineros. Que esa gente es la que daña la administración pública y no se va a tolerar. ¡Están advertidos!

BUENA DECISIÓN

El gobierno del presidente Cortizo y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, acogieron la solicitud de la APR, de separar a las radio emisoras de la categoría de telecomunicaciones, donde se ubican compañías de celulares, cables y otras.

BUENA DECISIÓN II

Con la categoría sin distinción no se diferenciaba que los ingresos son pagados de celulares, cables y otras, los paga el usuario. Ahora se le da un respiro a la industria de la radiodifusión, cuyos ingresos son por venta de publicidad. Además, que su gestión es la de informar, entretener y orientar a las audiencias de manera libre y gratuita. De esta manera se crean las categorías: radio local y radio nacional.

TREMENDA CORTE

Hoy asumen dos nuevos magistrados y también se elige la junta directiva de la Tremenda Corte. Que la María Eugenia está buscando los votos y por lo que se ve, cuenta con la Ruso, Vásquez, Cornejo y Arrocha.