La llorona del 25 de enero de 2020

PONCHERA

Parece que los transportistas de carga están moviéndose y no se extrañen de que paralicen la ciudad y Colón, porque alegan que las navieras ahora quieren desplazarlos y llevarse el negocio de carga totalmente para ellos. Dicen que no se van a dejar. ¡Ataja!

CODEÁNDOSE

El que se reunió con los gringos en su embajada en Panamá fue el procurador Ulloa. El hombre tuvo su encuentro con los norteños y luego, ayer, tuvo otro con los empresarios. ¿Será que trajo informes de allá, para darlos acá?

FRENEN EL RELAJO

A propósito. Donde hay un funcionario corrupto, hay un empresario corruptor. En pocas palabras, el problema de la corrupción no es de un solo lado y creo que la vaina se va a hinchar si los empresarios no frenan el relajo. ¡Cara...mbola!

GANANDO PEONES

Parece que Gaby se está anotando varios puntos trayendo inversiones para el país. Ayer se anunció que la empresa holandesa Phillips, uno de los consorcios empresariales y tecnológicos más importantes del mundo, va a instalarse en Macondo para atender América Latina. El anuncio se hizo en Davos, Suiza, en la reunión del Foro Económico Mundial.

GREMIOS PREOCUPADOS

Me mandaron esto: Los gremios que componen la CAN quieren reunirse con el director Cajetón, para dialogar sobre temas de interés. Dice que han solicitado cita, “pero resulta que no tiene tiempo, pero antes de su designación en visita a la CAN estuvo muy espléndido”.

GREMIOS PREOCUPADOS II

Pese a dos notas de manera formal que se le han enviado, no ha respondido. Que de los puntos muy importantes que les interesa dialogar: “El cómo se va a realizar la coordinación efectiva con el Minsa; el anuncio alarmante hecho recientemente de la posible falta de fondos para el pago de pensiones y de dónde saldrán los fondos para el funcionamiento y mantenimiento de la ciudad hospitalaria”.

LOS CURSITOS

Me comentan que a Jorgito el exministro y ahora canalero le vienen con otro lío, porque dice que quedó muy mal con un ingeniero Quintero y el actual administrador de la ATTT, en un negocio de cursos que le daban al Mitradel, Mides e Inadeh. ¡Mi madre!

BRIBONES

Es conocido que en Amador varios concesionarios no pagan hace años. Ahora que el MEF está tratando de poner orden, un brisoso quiere seguir viviendo del cuento, pero como no lo dejan, quiere ensuciar a la gente. ¡Toma chocolate…!

AL POTRO

Hoy se realizará la toma de posesión del nuevo presidente de la SPIA, arquitecto Marcos Murillo. Será en el hotel Hilton Panamá, en los salones Star Bay 2 y 3, a las 7:00 p.m.

MOVIENDO EL ESQUELETO

Me cuentan que el Reyes, el de los taxistas en Villa Lucre, abandonó un partido para ir a otro en la política. Ahora que ese partido ganó, nadie lo mira y anda buscando aliados para hacer paro y piquete'o.

MOVIENDO EL ESQUELETO II

Siguiendo con el tema, dice que ya no le están parando bola porque ya perdió fuerza; los compañeros saben que tuvo que vender el 90% de la empresa. Esto está que arde y los colegas le dicen ¡no voy!