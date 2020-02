La llorona del 8 de febrero de 2020

TRANQUE DE PADRE Y SEÑOR

Dice que en el frenesí de la Policía, buscando a Ventura, ayer formaron un tranque de los mil demonios. Siete policías pidiendo licencia entre el río Perequeté y La Chorrera. Llegar a Coronado, un viaje de una hora, terminó siendo de tres horas. ¡Joder, tío!

¿CUÁL ES MI CULPA?

Uno de los automovilistas afectados se preguntaba cuál era su culpa en el escape de Ventura, si a la que se le fugó fue a la Policía. ¿Qué necesidad de poner a los ciudadanos en una penitencia de un tranque un viernes por la tarde? ¡Mi madre!

FUMIGACIÓN DESCONTROLADA

Así como el ministro de MiAmbiente debe controlar de una vez por todas el negociado de la tala, también debe estar encima del desastre ecológico que ocasionan las fumigaciones. Matar millones de abejas en Chiriquí debe generar graves sanciones. ¿Hará algo?

AUDITORÍA PENITENCIARIA

Dice alguien que una auditoría penitenciaria tienen que hacer el nuevo ministro de Seguridad y la ministra de Gobierno. No les extrañe que no estén en las cárceles todos los que se piensa que están, y nos percatemos de que hay fugas silenciosas y que no todos los condenados estén cumpliendo la pena. Que cuidado nos llevamos un sorpresón. ¡Ataja!

QUE LO REFUERCEN

Dice Cheíto que vino a Panamá un amigo suyo, ingeniero de estructuras, y le dijo que lo mejor que deben hacer es reforzar el puente Centenario con más bases y que se use uno de los tres carriles, de ambos lados, para pasar el Metro. Que de esa forma ni se gasta plata en túnel y se abarata el costo del otro puente, y no se afectan las finanzas del Canal.

RENUNCIAS

Ayer varios miembros de la Locura en Chiriquí presentaron su renuncia. Dicen que decidieron tomar esa acción, porque van a apoyar al Loco en su nuevo partido. ¡Cara...mbola!

JUNTA ASESORA

Ya que hablamos de partidos políticos, el que nombró su junta asesora en la ñamura fue Blandoncito. La misma la conforman 15 miembros y en ella hay personas de cada bando. Lo que sí advierten, es que la junta asesora solo participará en las reuniones que la invite la junta directiva del panameñismo.

ACLARANDO

A propósito de la ñamura, el diputado Everardo Concepción le mandó una nota a Blandoncito, aclarando que él aparece en una foto con varios diputados de la Locura que se reunieron con El Loco, solo porque lo invitaron a esa foto, no porque estuviera participando en esa reunión para apoyar al Loco. ¡Ataja!

ESTANCADO

Y los diputados tienen estancado el nombramiento del nuevo defensor del Pueblo. Parece que le están dando larga para que La Coco se mantenga como encargada y goce del puestito por un tiempo más. ¡Santa cachimba!

CHE JODIDO

Por Japón, un crucero con varios miles de turistas está en cuarentena, porque el coronavirus les llegó de visita. Bueno, y como la suerte es loca y a cualquier puerta toca, un argentino se convirtió en el primer latinoamericano contagiado por el coronavirus, ya que está en ese crucero. ¡Mi madre!

AMENAZA DE HUELGA

Los que están haciendo calistenia para declarar una huelga general son los transportistas de pasajeros, en contra de UBER. Para el lunes tienen una concentración en la plaza 5 de Mayo, pero ya aprobaron el paro nacional. ¡Santo!