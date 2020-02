La llorona del 11 de febrero de 2020

POR FUERA

Dice que el que dejó el plumero en el Sistema Penitenciario fue el subdirector. Que el hombre presentó su renuncia, ahora que la vaina está más caliente que sopa en fiesta de bautizo. Con la matanza de 13 presos y luego el escape de Ventura, el hombre dijo: ¡hasta aquí llego!

TINGLADO

Qué pereque se ha formado, ahora que los empresarios proponen que se liberen todas las profesiones. El tema está en el tapete y promete correr más rápido que el coronavirus. Los abogados se atrincheraron, dicen que ñagare. ¡Ataja!

SE QUEDAN

Ya que hablamos del coronavirus, parece que esta vaina dejó en Macondo a la Sele, que estaba lista para viajar a Tailandia a jugar un amistoso. Dicen que por ahora, mejor se quedan de este lado del charco, porque es mejor prevenir que lamentar.

VENTAJITA

A propósito, el coronavirus todavía no ha afectado a ningún país latinoamericano. Dicen que el clima es el que está de nuestro lado, porque el virus es muy flojo para altas temperaturas, y como acá el calor y la humedad prevalecen, eso nos favorece. ¡Menos mal!

ESCANDALITO

En Chiriquí, a una familia Anguizola le cayó la teja, porque dice que alquilaron un terreno con la promesa de compra y se ha pasado el tiempo sacándole provecho y nada que sueltan el billete y menos el alquiler. La vaina es que el pleito está al rojo vivo, porque el dueño se cab...ó y no deja entrar ni salir a nadie, hasta que le paguen. ¡Ataja!

EN VAINA

Por tierras gringas al que no le ha ido nada bien en las internas demócratas es al ex vicepresidente Joe Biden. El hombre quedó rezagado en cuarta posición en los caucos recientes y parece que no levanta cabeza, pese a ser el favorito de la cúpula. ¡Mi madre!

LE SALIÓ LA BRUJA

Por El Salvador, el Bukele tuvo que retroceder en su intento de aplicar la fuerza, porque la Asamblea no le quiere aprobar un crédito de 109 melones. Las reacciones internacionales, así como lo subieron como espuma, lo están regresando como papaya. ¡Cara...mbola!

DENUNCIA

El jueves, la asociación de Servidores Públicos de la Arap tiene una conferencia de prensa donde va a denunciar las destituciones de personas con discapacidad y enfermedades crónicas, entre otras cosas. La conferencia va a ser en la sede de Fenasep, ubicada en calle 42, Bella Vista, al mediodía.

BUEN TRABAJO

A escasas semanas de cambio en la Policía de Colón, dicen que ya se nota la diferencia. Que se siente que hay más seguridad para el pueblo y Zona Libre, y para los turistas que llegan. ¡Más bien!

SIN ARENA

Que a un colega por los pasillos del TE le adelantaron que los tres mosqueteros dijeron que ven la votación capitalina sobre la playa, si es un domingo y usando papeleta, como es la democracia, y si están habilitados para votar todos los capitalinos. Que no avalan esa vaina de levantar mano.

DE MENTIRITA

Alguien que sabe de estas vainas dice que la revisión de los buses colegiales es una cosa de mentirita, porque no miden la emisión de contaminantes, no revisan frenos, no revisan el resto de la parte mecánica. ¡Cara...mbola!

CON LOS PRODUCTORES

Dice que el que está metido de cuerpo y alma con el agro, es el mandamás del IMA. Que a través de las ferias libres y en el mismo campo, sigue firme. En Los Santos, los productores de maíz han almacenado más de 100 mil quintales en los silos de la Honda, y en Herrera se ayudó a los productores de porotos a comercializar su producto. ¡Aplausos!