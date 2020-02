La llorona del 21 de febrero de 2020

SABROSO

Aumento a educadores por 313 dólares les caerá en abril. Son 47 mil docentes que serán beneficiados, lo que representa una erogación para el Estado por el orden de los 148.3 melones adicionales por año. ¡Más bien!

EM...FADADOS

Los bomberos están que se pisan las mangueras, porque tienen meses esperando que el Presidente nombre un director profesional de la terna que le enviaron, para que la institución se profesionalice con bomberos de verdad, y avance.

EL RUEGO

Residentes del complejo Centenario, en Calidonia, le están sugiriendo al Municipio, Junta Comunal y al Idaan, que no instalen piscinas comunitarias para Carnaval en atención a las reparaciones que están programadas, a la sequía propia de la temporada y al peligro que representa que los indigentes y alcohólicos del sector las usen de servicios sanitarios. ¡Ojo, Chayo!

JUERGA

Hoy arranca el éxodo hacia el interior del país. Dice que a los policías los dotaron de sus respectivas cintas de medir, para que puedan verificar el largo de la vestimenta de las damas que entren a los culecos en cualquier parte del país. ¡Ataja!

DESCARO

Me cuentan que hay una funcionaria en el Tribunal de Cuentas que sufrió un accidente y ahora, sin presentar una certificación médica del IMEL, quiere que le den estacionamiento para discapacitado y anda haciendo un poco de exigencias. ¡Descaro total!

PELEN EL OJO

Me llegan informes de que en todas las estaciones del Metro en San Miguelito y en La Doña le piden la cédula a las mismas jovencitas que viajan todos los días a la Universidad y usan este transporte. Que las dejan hasta 15 minutos esperando, solo porque las muchachas se ven bonitas. ¡Ojo con esto, Miranda!

BARATILLO

Lo que sí ha alegrado el bolsillo de mucha gente es que las cervezas han regresado al precio del pasado. Parece que las cervecerías quieren llevarse el billetón del Carnaval y no perdonan a las licoreras. ¡Ataja!

DE VISITA

Luis Rojo, del club deportivo Tenerife, llegó de visita a Macondo. Parece que vino a darse una vuelta y lo menos que pueden hacer nuestros futbolistas es aprovechar la oportunidad, quien quita y queden jugando por la Madre Patria.

NEGOCITO SABROSO

En Santiago hay un conjunto de oficinas y locales alquilados por décadas al Estado, en las que le han sacado el mejor jugo. Pero eso no es todo. El alquiler incluye la limpieza de los pasillos, áreas comunes y estacionamientos. Nada de ello se cumple. Asquerosas y malolientes nos las tenemos que tragar, porque son de fulano de tal.

NEGOCITO SABROSO II

Con lo que se ha pagado por ellas en 15, 20 y 30 años, nos habríamos podido comprar varios terrenos y construir varios edificios, que serían de la nación. Pero la teta es la teta y negocio es negocio, y lo de cochinos y cucarachientes locales, no se los quita nadie. Eso no sucedería en Finlandia, Noruega o Holanda; sucede porque es Panamá.

TERQUEDAD

Me mandan esto: Aparentemente una de las "grandes cualidades" de los gobiernos es la terquedad y no escuchar al pueblo que les dio trabajo, y el GobierNito no es la excepción con proyectos de ley rechazados abrumadoramente por la población, insisten para después recular. Ya le pasó con la ley de contrataciones públicas al querer mezclarla con la compra de medicamentos, pero insisten con la AUPSA disfrazada de SENTA.

BUEN PIE

En la necesidad de mejorar los servicios de salud se da el primer paso, con la decisión de la coordinación efectiva Minsa/CSS y el acompañamiento de la CAN, para controlar de una vez por todas el despilfarro de recursos en ambas instituciones como línea estratégica de Estado.