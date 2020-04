La llorona del 30 de abril de 2020

CALIENTE, CALIENTE

Dice que hoy vence la vaina de la suspensión de los términos judiciales, y para la otra semana la cosa podría ponerse caliente en el Ministerio Público. Que lo que dejó Jaimito en su indagatoria tiene a más de uno tomando té de jengibre, cáscara de algarrobo con guanábana e infusiones de hoja de aguacate. ¡Santa Bárbara bendita!

¡QUÉ PONCHERA!

El Sindicato de Trabajadores de COPA está con el cuchillo entre los dientes y ha hecho público un comunicado diciendo que la empresa le está dando bola negra. Que le han reducido el 50% del salario y encima de eso propone reducir en 40% la cantidad de empleados. ¡Joder, tío!

¡QUÉ PONCHERA! II

Por otro lado, la empresa COPA señala que no tiene suficiente liquidez para sobrevivir y que aunque está reduciendo costos, sencillamente los numeritos no dan. Que puede dejar de operar, de acuerdo con un cable de Reuters. Dice que los $1,130 melones en efectivo con los que cuenta, no alcanzarán para cubrir la operación en los próximos meses. ¡Cara...mbola!

CANDELERO

Muchos cierres en el país. Parece que alguien está moviendo los hilos para causar el caos. Me dicen que los organismos de inteligencia ya están tras la pista de los cabecicalientes. Chuzo, Miranda, pela el ojo que te llevan las hormigas.

REAPERTURA

Ya se habla de la reapertura gradual de algunos negocios. Que la fecha podría ser entre el 4 y el 11 de mayo. Hay quienes proponen que abran las ferreterías y sederías, así como algunas oficinas, como los abogados, por ejemplo.

PLENO

Por allí dicen que hoy el pleno de la Tremenda Corte va a analizar algunos asuntos que tienen que ver con los diputados de la República. Bueno, hay dos casos sonados por el cerro Ancón: El de Arquesio Arias y la cartelera Bolota-Harding. ¡Ataja!

PAUSA, PAUSA

Tres colegios privados que estaban dando clases virtuales, mejor decidieron ponerle pausa a esta modalidad. Unos, porque prefieren reanudar cuando sea el calendario de las escuelas públicas, y otros, porque no les entran las mensualidades y no pueden cargar con el salario de los profesores y con el mantenimiento.

PAUSA, PAUSA II

Y me dicen que otras escuelas privadas vienen con la misma decisión de suspender clases virtuales y esperar la reanudación del calendario escolar. Las que ya decidieron la pausa son: La Salle, The King y el Enrico Fermi. ¡Cara...mbola!

QUE DONEN

Ahora están pidiendo a los pacientes de coronavirus que ya se han recuperado, que donen su plasma para utilizarlo en la recuperación de otros infectados. Parece que esta terapia con plasma de los recuperados está dando frutos.

SE HACE SENTIR

Y Judy, la nueva gobernadora de la provincia de Panamá, se está haciendo sentir. La periodista no quiere ser solo una cara bonita, sino dejar su huella en la gobernación. Parece que será más que una figura para abrir balotas de lotería los miércoles y domingos. ¡Ajoooo!

TRAMPOSOS

Me cuentan que hay un par de italianos, seudo empresarios que tienen una empresa logística, que se jacta de sus contactos con el Gobierno. Ya le han vendido millones con sobreprecios. Siga ese hilo procurador, que encontrará la Cosa Nostra. ¡Mi madre!

MALVADOS

Mientras los casos de Covid-19 en Veraguas suben, algunos directores con altos salarios obligan a sus funcionarios a ir a trabajar solo para taquillar y ganar gracia. Dicen que la orden viene de arriba y amenazan con destituir a quienes prefieren quedarse en casa.