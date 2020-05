La llorona del 3 de mayo de 2020

REAPERTURA

Mucha gente esperando a ver qué dice el GobierNito sobre la reapertura paulatina. La vaina es que ayer más de uno quedó asustado porque se reportaron 370 nuevos casos del bicho diabólico que ya se ha llevado a casi 200 personas. ¡Mi madre!

PONCHERA

A lo interno del partido de Omar hay una pelea a muerte. Parece que lo que está en la mira es el control del CEN, cuyas elecciones serán en 2021, por allá por octubre, pero desde ya los grupos en disputas tienen que ir alineando a los delegados. ¡Santa cachimba!

EXTIENDEN PERMISOS

Los extranjeros que contaban con documentos de permisos de residencias vencidos desde el pasado 13 de marzo del 2020, ahora tendrán una nueva prórroga de vigencia hasta el 15 de mayo, según La Migra. ¡Un respirito!

REAPERECIÓ EL LOQUITO

No estaba muerto, andaba de parranda. Primero fue Danielito en Nicaragua que desapareció casi un mes y luego el líder de Corea del Norte y hasta dijeron que estaba muerto. La vaina es que el hombre reapareció como si nada. ¡Vea pues!

DONACIÓN

Parece que a gente “de arriba” en el Minseg no le gustó que fuera el jefe de escoltas quien enviara una nota interna pidiendo ayuda humanitaria voluntaria al personal de la institución. El pedido que se hizo es para ayudar a familias que no tienen trabajo fijo y necesitan alimentos para sus niños.

DONACIÓN II

Me cuenta el chusco de Amador que el ataque contra el jefe de escoltas del Minseg no le cayó nada bien a la gente del Despacho Superior. Señores la envidia es mala, la ayuda humanitaria no tiene nombre ni apellido, es voluntaria no obligatoria. ¡Ajoooo!

NO SEAN CANALLAS

Gente que piensa y analiza, elucubraban sobre la posibilidad de que a los billeteros que recibirán bonos solidarios en esta primera etapa, a la hora de ir a recibirlos, las cajeras les cobren cierta cantidad no contemplada. Es lo mismo, dicen, cuando ellos nos exigen pagar los “one two” ilegales e inmorales. ¡Ojo por ojo!

DIFÍCIL DE IMAGINAR

Según perredés de “tuerca y tornillo”, en el partido jamás se imaginaron que un diputado que no maneja el control de su ira, tendría un equipo de abogados pagados por un rival político. El caso será motivo de análisis ayer, hoy, mañana y pasado. ¿Volverá el transfuguismo?

VOLVERÁ A GANAR SIMPATÍAS

Las rezadoras de la Cofradía del Alba concuerdan apoyar la puesta en ejecución de la entrega de los bonos solidarios por medio de la cédula, ya que crea la figura de “pitcher a catcher”, y elimina a los políticos que se aprovecharon de los procesos anteriores. Y eso, reditúa a favor del AnciaNito. ¿Así o más claro?

EL TORO ES EL TORO

Comenta alguien que teniendo perfectamente claro que goza de muchos que lo odian, que lo quieren y que lo admiran, el Vacuno salió lanza en ristre a dar su opinión sobre algunos aspectos importantes del acontecer nacional. ¡Ajoooo!

NO ES CREIBLE

Que algunos “radicales de los sindicatos”, estaban em...fadados, porque este año no facturaron los dos tiempos y medios que cobraban los primeros de mayo, “Día del Trabajador”. Que lo peor fue que no hubo celebraciones a lo interno de sus sindicatos, aderezadas con el famoso “pan líquido” y otras bebidas aromatizantes. ¡Ay padre!