La llorona del 14 de mayo de 2020

DIÁLOGO POR LA CSS

Nito ya anunció que viene con el diálogo por la Caja de Seguro Social. Lo importante es que cada uno que tenga algo que decir, saque papel y lápiz y empiece a proponer. La idea es que todos participen y que al final salgamos con una Caja bien robusta y con mucha vida por delante.

DIÁLOGO POR LA CSS II

Para empezar, aquí van mis primeras propuestas: No al aumento de edad, no al aumento de cuotas, no al aumento del porcentaje que se les descuenta a los trabajadores. Sí a la reducción de poco más de 10 mil funcionarios administrativos que hay de más; sí a la eliminación de las mafias médicas, las mafias de los sindicatos, a las mafias de los proveedores de insumos y sí a la renovación de varios carcamanes de la junta directiva. ¡Jo, ¿será mucho pedir?!

LA PREMIARON

La casa de Zambo fue galardonada por los premios Fintech Américas. La Caja de Ahorros con su servicio Caja Amiga, se ganó el premio platino del segmento país en la categoría de Inclusión Financiera. El premio lo logró la Caja de Ahorros porque ha llegado a 450 mil panameños en hogares rurales con la Caja Amiga.

LA PRUEBA

Ayer la secretaría general de la Asamblea confirmó lo que habíamos informado en esta columna. Que Kayra presentó como prueba idónea, un informe médico del 22 de abril que dice que la diputada fue agredida con objeto contundente en los labios y el tórax y que presentaba condición mixta (miedo, furia, sorpresa) en su estado anímico.

MUEVAN EL ESQUELETO

Alguien me mandó a decir que tanto el Mici como el Minsa tienen que mover el esqueleto y actuar en cuestiones que deben ser de lógica elemental. Un afectado dice que el Minsa y el Mici no entienden que una embarcación no se puede dejar sola como una oficina. “Yo no he podido obtener salvoconductos para el capitán y mecánico” de una embarcación, me dijo un afectado.

LIBRE SOY

Los patos están ocupando Costa del Este. Una lectora mandó a decir que el lunes vio a los patos en una vereda de la avenida principal y ayer el tráfico estaba parado por una procesión de patos por la misma zona. ¡Vea pues!

ELECTRIZANTE

Ayer se dio a conocer que AES Panamá se hizo del proyecto eólico Penonomé I, de 55 megavatios, propiedad de la empresa china Goldwind Americas (“Goldwind”). Ahora AES tiene inversión en la generación energética a base de agua, gas y viento.

APOYO AL AGRO

El GobierNito destinó $150 melones para apoyo a los productores. Dice que van a dar préstamos a todos los productores que cumplan con los requisitos establecidos. Que los préstamos podrían ser hasta de $100 mil y a interés cero. ¡Más bien!

SOLTÓ LA PAPA

La comisión de Credenciales de la Asamblea se quitó la papa caliente sobre 13 denuncias que tenían Pacha e Isabelita. Ayer se reunió la comisión y decidió pasar toda esa vaina al Ministerio Público para que determinen si sí o si no le van a dar curso. ¡Ataja!

BARBARAZOS

Por la Altiva hay un bochinche que corre como bala, porque hay varias personas que se están jamoneando con doble salario en la Unachi y como funcionarios en otra entidad. La lista que circula menciona nombres como Belgis, Francisco, Miguel y Juan Carlos... ¡Ay padre!