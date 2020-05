La llorona del 24 de mayo de 2020

EN ARREO

Me dicen que el que va en arreo de combate mañana, lunes, a la Procuraduría de la Administración es el Rafa Sabonge. Que el hombre está pinta'o de guerra. Que lo tiene hasta la coronilla la vaina del modular que era su obra insignia y ahora se le convirtió en dolor de cabeza. ¡Ataja!

VALE DIGITAL

Me dicen que el vale digital va a ser más gordito en la próxima entrega. Que ya no serán 80 dólares, sino un poquito más. Lo que no sé es cuánto va a ser el aumento, pero de que va a engordar, va a engordar. ¡Ojalá sea por lo menos el doble!

LADRÓN DE CASA

Un profesor de la UNACHI me llamó em...fadado, porque dice que hay una tanda de ladrones en la propia universidad y que tiene que ver con la seguridad. Lo último que se llevaron fue un televisor que justo hacía muy poco que lo habían instalado. Se lo llevaron de día y la seguridad dice que no vio, no oyó, ni nada. Que el ladrón era invisible y usaba un sistema de silenciador último modelo. ¡Santa cachimba!

BIMBÍN VS CHAVELÍN

La última inundación en las vías remodeladas por el ex alcalde Blandoncito fue motivo para que Bimbín sacara la artillería. El ex candidato presidencial perredista y ex alcalde, están con el lápiz afilado, buscando hacerse un espacio en el firmamento informativo. ¡Moviendo el esqueleto hacia el 2024!

LA HISTORIA EN ESPIRAL

Recuerda un viejo arnulfista que cuando le quitaron uno de sus partidos, el Fufo acusó que los que le hacían daño eran “los cue... y los sinvergüenzas”. ¿Qué diría ahora que su Partido solo tiene el respaldo del 10 por ciento del electorado?

INDISCIPLINA Y HACINAMIENTO

Parece que la indisciplina y el hacinamiento son las causas de que la pandemia cogiera fuerza en Panamá y si con la “nueva normalidad” no salimos a la calle con una “nueva conciencia”, al bichito endemoniado lo vamos a tener haciendo de las suyas mucho tiempo. ¡Cara...mbola!

OLFATO MÉDICO

La doctora Lezcano de una Clínica privada en Arraiján, dio a conocer en la TV que le aplicó tratamientos ambulatorios a más de un centenar de pacientes de Covid sin seguir protocolos de OMS y en poco tiempo sanaron. Tiene a disposición sus estudios científicos. Alguien le manda a decir a Chayo, a Sandoval y a la batería de asesores, que revisen los protocolos de la doctora Lezcano. Que ojalá haya dado en el blanco, sino desmiéntanla.

CRUELDAD

En media crisis, hay quienes todavía no han dejado la maldad. Una cuadrilla de motorizados del Tránsito ayer detuvo el tráfico a la altura del cruce de Costa del Este con Chanis para pedir licencia y pescar a los pendejos.

CRUELDAD II

Fueron varios cuya licencia no era adecuada para un vehículo comercial, los bajaron y luego enviaron los vehículos para el corral con grúa. Y allá no querían soltarlos sin antes pagar $140 sin recibo ni constancia. ¡Así tampoco es la vaina!

SIN BUROCRACIA, POR FAVOR

Dice don Eloy Alfaro que la reactivación económica es impostergable y debe permitirse con flexibilidad, sin burocracia innecesaria, sin requisitos absurdos y costosos, con guías de orientación a las empresas y no con imposiciones imprácticas. ¿Alguien se opone?