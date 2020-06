La llorona del 1 de junio de 2020

CANDELERO

Alguien que tiene cómo saberlo, dice que el enredo de los ñames con las cuentas por pagar que no estaban registradas, tiene que ver con un programa que lo compraron, pero que al final no sirvió ni para taco. El programa es el Istmo no sirvió para dar un balance final. ¡Ay padre!

CANDELERO II

La vaina es que algunos el el GobierNito quieren seguir con las mismas travesuras de la ñamura. Que para el SAP se pagaron 38 melones y medio melón para preparar los servidores. Que ahora se paga 1.6 melón en licencias de SAP y otro 1.6 melón en licencias de Oracle. Pero que ahora hay que migrar a otro Oracle y que va a costar como 5 melones más. ¡Santo padre!

OPORTUNIDAD

Dice El Toro que no es el momento para reformas el Código de Trabajo y cree que las autoridades gubernamentales tampoco deben imponer excesivos permisos y reglamentos para la reapertura de las empresas. “Son burocracias que no van hacer que las cosas despeguen como es necesario”, señaló ayer en el programa Radar que dirige Sabrina.

CADE VIRTUAL

Y el bichito endemonia'o sigue haciendo de las suyas. Este año y por primera vez, el CADE será virtual. Se desarrollará del 20 al 24 de julio y abordará los retos que enfrenta Panamá a través de cuatro grandes áreas temáticas: el nuevo modelo económico para la equidad; productividad en el nuevo mundo del trabajo; políticas públicas para un desarrollo sostenible; gobernabilidad democrática y reconstrucción del estado de derecho.

PICADOS

Ahora me dicen que en la Clínica de Heridas del Complejo Metropolitano hay seis positivos con Covid-19. Que son cinco técnicos y un enfermero y uno está hospitalizado. Que muchos están preocupados, porque no le dicen nada y hay 20 personas trabajando ahí, quince expuestos.

COMO ROBLE

La que pasó por el quirófano ayer, pero que ya está muy bien como un roble es la Tía Mayín. La diputada se recupera luego que le hicieran una operación en el corazón donde los médicos le colocaron un marcapaso en el Hospital Punta Pacífica.

DE LAS REDES

Emilio Sempris: “La pandemia nos obliga a repensarnos fuera de la caja para lanzar nuevos productos turísticos. Exploremos oportunidades para brindar vuelos de Gravedad Cero en Panamá. Sería una experiencia única para el segmento stopover aéreo/marítimo”.

DE LAS REDES II

Roberto Henríquez: “Los mayores críticos del gobierno actual fueron los mayores defensores del gobierno anterior e incluso participaron gustosos en la persecución que montó el Varelato. Eso les quita credibilidad porque se ve que actúan políticamente”.

¿COMO PA' CUÁNDO?

Me mandan esto: “Estudiantes panameños en la Federación de Rusia cuasi abandonados a su suerte, en medio de la pandemia del Covid-19, y las fuertes restricciones de movilidad en Moscú. Que están esperando respuestas del Gobierno panameño a través del IFARHU a su solicitud de apoyo económico por el bajo monto de sus becas”.

HOY ES EL DÍA

Bueno y hoy cambiamos la cuarentena por el toque de queda. La vaina es que depende de los ciudadanos si hay más contagios o frenamos ese bicho endemonia'o. Así que si no tiene necesidad de salir, mejor quédese en casa.